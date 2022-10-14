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強化救災新觀念 新北舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

強化義消救災新觀念，新北市消防局召售139名義消舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班。圖／消防提供
強化義消救災新觀念，新北市消防局召售139名義消舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班。圖／消防提供
新北市消防局昨天在消防局大禮堂辦理第二梯次「義消人員基礎幹部講習訓練班」結訓，結合9月份第一梯次，共召集新北市優秀義消基層人員139人參訓，希望透過訓練，研討各類新型消防技能，以期提升義消人員各項本職學能及救災新觀念，培養義消儲備幹部，有效銜接與傳承領導及管理能力。

消防局表示，為期6天的訓練課程包含領導統御、救災安全、災害搶救、災情查通報、緊急救護、災害防救、防災宣導、義消相關法規等，由消防局資深幹部授課，課程規畫考量參訓學員未來身為義消幹部，應具備領導統御能力、豐富的救災協勤經驗及熟悉救災器材操作，學習及瞭解目前最新各種災害搶救戰術及基本概念與救災現場安全維護。

局長黃德清表示，新北市義消人員秉持著犧牲奉獻的態度為市民盡心盡力，新北市幅員遼闊，受訓學員遍佈全市各區，平時大都有固定職業，但仍願意主動於工作繁忙之餘參訓，不畏往返舟車勞頓，令人敬佩。

針對義消訓練，消防局還有舉辦山域搜救、水域救生、火災搶救、無人機操作、車禍救助等專業訓練，希望藉由各項訓練提升救災能力，加強民力運用並建立全民消防，進而確保市民生命財產安全。

強化義消救災新觀念，新北市消防局召售139名義消舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班。圖／消防提供
強化義消救災新觀念，新北市消防局召售139名義消舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班。圖／消防提供
強化義消救災新觀念，新北市消防局召售139名義消舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班。圖／消防提供
強化義消救災新觀念，新北市消防局召售139名義消舉辦義消人員基礎幹部講習訓練班。圖／消防提供

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