桃園男租高雄YouBike失敗 偷學生單車1天落網

桃園市張姓男子11日南下高雄找友人，在鳳山捷運站前，試圖租借YouBike失敗，轉頭發現有未上鎖的單車，直接騎走，被害高中生發現單車失竊報警，警方調閱監視器，掌握張男行蹤，翌日下午，將他逮捕，贓車物歸原主。

鳳山警分局鳳崗派出所警方11日晚上7時許，接獲李姓高中生報案，指當天早上將價值2000元腳踏車停在鳳山捷運站前，因趕搭捷運上課，一時忘了上鎖。晚上下課要回家時，發現腳踏車不見。

警方受理後，隨即調閱周邊路口監視器，發現一名男子步行前往鳳山捷運站，在站前意圖租借YouBike未成功，轉頭發現後方有未上鎖的腳踏車，觀察後，直接將腳踏車騎走。

警方擴大調閱監視器，掌握竊賊行蹤後，12日傍晚近5時許，在曹公路逮獲騎著贓車的張姓男子（68歲），張聲稱因從桃園到高雄找友人，無法順利租借YouBike，看見未上鎖的單車，以為是沒人要的，因貪圖方便，才「借」騎一下。