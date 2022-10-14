影／宮廟這箱子成提款機 屏東東港油錢箱大盜落網

屏東縣東港地區最近發生多起宮廟香油錢遭竊案，犯案手法均為以砂輪機切割破壞香油錢箱鎖頭後，竊取箱內現金；東港警分局獲報後調閱相關監視器，比對作案機車鎖定38歲李姓男子涉有重嫌，無業的他把宮廟油錢箱當提款機，還自製頭套避開查緝，自以為神不知鬼不覺，得手約7萬元，警方昨天持索票前往住處時，李還一度想跳樓拒捕。

東港警方說，今年8月起至10月間，轄區東港、新園、林邊、崁頂等鄉發生共9件宮廟香油錢箱遭竊案，人心惶惶，警方調閱相關監視器，查出竊嫌犯案時先騎機車至宮廟附近空地停放，再戴上自製頭套進入宮廟觀察，伺機以砂輪機切割鎖頭行竊，警方比對作案機車鎖定住新園的李姓男子涉有重嫌。

東港警方向屏東地檢署聲請搜索票昨天前往住處查緝，李一見到警方登門要執行搜索，快步奔跑至住家二樓並試圖想從陽台跳樓逃逸，所幸員警警覺性高，立即撲上肉身環抱李阻止跳樓並壓制在地。現場查扣作案砂輪機工具、衣物及數萬元贓款等證物，訊後依竊盜罪嫌將他移送檢方偵辦，並持續追查贓款流向。