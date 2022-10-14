男子穿女裝進校園 行跡詭異沒嚇到人免罰

安姓男子穿三信女學生制服進校園，稱是為了「紓壓」，經警方移送法辦，但法官判免罰。圖／擷自Google maps 安姓男子傍晚穿著女生制服，進入高雄市三信家商，意圖不明，在校園內遇老師叫住，被帶進教務處後，才發現他原來是男兒身，報警處理，依違反社會秩序維護法移送法辦。但高雄地方法院認為他並沒做出任何驚嚇他人的行為，判他免罰。

判決指出，9月8日傍晚6點35分許，安姓男子穿著三信家商女學生制服，進入三信家商校園內，學校老師發現這名「女學生」形跡可疑，便上前叫住他，帶他進辦公室查證身分，他拿出身分證，老師才發現原來他是男性。

學校老師為為維護校園安全，因安姓男子穿著女生制服在校園相當可疑，馬上請教官報警。他在警詢時，稱穿女學生制服只是為了「紓壓」，高雄市警苓雅分局認為安姓男子的行為，違反社會秩序維護法「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞」，將他移送法辦。違反此法可處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

法官認為，安姓男子當時除了著女裝以外，沒做出任何驚嚇他人、或破壞門鎖及任何物品等行為，難認定他有驚嚇他人的意圖，或危害公共秩序、社會安寧之虞，判決安姓男子免罰。