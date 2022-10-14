快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子穿女裝進校園 行跡詭異沒嚇到人免罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

安姓男子穿三信女學生制服進校園，稱是為了「紓壓」，經警方移送法辦，但法官判免罰。圖／擷自Google maps
安姓男子穿三信女學生制服進校園，稱是為了「紓壓」，經警方移送法辦，但法官判免罰。圖／擷自Google maps
安姓男子傍晚穿著女生制服，進入高雄市三信家商，意圖不明，在校園內遇老師叫住，被帶進教務處後，才發現他原來是男兒身，報警處理，依違反社會秩序維護法移送法辦。但高雄地方法院認為他並沒做出任何驚嚇他人的行為，判他免罰。

判決指出，9月8日傍晚6點35分許，安姓男子穿著三信家商女學生制服，進入三信家商校園內，學校老師發現這名「女學生」形跡可疑，便上前叫住他，帶他進辦公室查證身分，他拿出身分證，老師才發現原來他是男性。

學校老師為為維護校園安全，因安姓男子穿著女生制服在校園相當可疑，馬上請教官報警。他在警詢時，稱穿女學生制服只是為了「紓壓」，高雄市警苓雅分局認為安姓男子的行為，違反社會秩序維護法「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞」，將他移送法辦。違反此法可處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

法官認為，安姓男子當時除了著女裝以外，沒做出任何驚嚇他人、或破壞門鎖及任何物品等行為，難認定他有驚嚇他人的意圖，或危害公共秩序、社會安寧之虞，判決安姓男子免罰。

制服 女生

延伸閱讀

女學生煮糖葫蘆遭燙傷 提國賠求償台中高農141萬被駁

遭匿名留言控性騷女學生 葉丙成向刑事局告了

葉丙成遭假帳號攻擊抹黑性騷女學生 怒「影響到我的孩子」明天報案

「國動」出事了！貼「蔡英文死了」假訊 挨罰3千

相關新聞

國三北上土城路段 發生5車追撞車禍「上班車潮回堵5公里」

國三北上土城路段今天上午9時許發生5車追撞車禍，占據中外線車道，造成上班車潮回堵5公里，事故於上午10時許排除，車流消化...

只因停車糾紛...高雄怪男朝汽機車抹穢物 下手前身影曝光

高市楊姓男子因和他人有停車糾紛，為洩恨，竟帶著自己大便，在2輛轎車1輛機車把手和車窗塗抹穢物，受害的黃姓騎士見愛車被抹上...

蟹老闆離家出走橫行被撿到 警上網找到養大沙公主人

基隆市黃姓女子以2千多元買了一隻大沙公，想要煮給家人加菜，但因時間還沒有到先養在鞋盒，沒想到日前大沙公趁大門沒關時跑了出...

拿水杯喝水卡到方向盤 小轎車衝對向栽進稻田四輪朝天

苗栗縣苗43線苑裡南勢路段，今天清晨6點多發生一起轎車翻落稻田、四輪朝天事故，女駕駛幸運未傷，打赤腳自行爬出車外求援，附...

桃園男租高雄YouBike失敗 偷學生單車1天落網

桃園市張姓男子11日南下高雄找友人，在鳳山捷運站前，試圖租借YouBike失敗，轉頭發現有未上鎖的單車，直接騎走，被害高...

影／宮廟這箱子成提款機 屏東東港油錢箱大盜落網

屏東縣東港地區最近發生多起宮廟香油錢遭竊案，犯案手法均為以砂輪機切割破壞香油錢箱鎖頭後，竊取箱內現金；東港警分局獲報後調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。