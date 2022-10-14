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婦人救浪犬卻嫌牠又病又醜 丟包寵物店還順手偷東西
高雄68歲邱姓婦人日前從梓官家中出門，前往左營途中撿了一隻流浪狗，但卻嫌牠疑似生病又長得醜，便將狗棄置在楠梓某寵物店門口，還順手偷了店家的4朵水芙蓉及一組濾水器。事後店家發現遭竊報警，警方通知邱婦到案說明，並將她依竊盜罪函送。
楠梓警分局右昌派出所10月4日上午9時許，接獲轄內一間寵物店報案稱，放在門口的4朵水芙蓉及一組濾水器不翼而飛，但旁邊卻多了一隻體弱多病的幼犬。
警方獲報展開調查，調閱店家監視器後，發現邱婦當天清晨抱著一隻小狗，棄置在該店門口，隨後竟順手撈走店家門口水盆中的4朵水芙蓉及竊走一組過濾器後逃離。
進一步追查，發現邱婦家住梓官區，認為此案邱涉有重嫌，變通知到案說明；她直到10月12日才到案並坦承犯行，但卻說，當天是前往左營途中，救起後一隻流浪狗，但覺得牠疑似生病長得又醜，所以才會棄置寵物店，卻又臨時起意竊走店門口外的物品。
警方聽聞邱婦說詞，感到相當傻眼，由於她的犯行已涉嫌偷竊及違反動保法，警詢後，將人依法函送。
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