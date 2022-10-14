糗了！鑰匙沒撈到...換手卡在排水孔動彈不得

嘉義市有名老翁不小心機車鑰匙掉進水溝孔中，他試著伸手進排水孔要撿鑰匙，沒想到鑰匙沒撿到，卻換手也伸不出來，路過民眾看到他趴在地面的姿勢很奇怪，詢問原委後急忙撥打119，消防救護人員花費約1小時破壞排水孔協助脫困，老翁沒有大礙不用就醫，一臉尷尬頻頻向救護人員道謝。

今天清晨6時許，年約62歲老翁在嘉義市區成仁街準備騎機車，拿出車鑰匙時不小心掉到水溝排水孔裡，老翁右手伸入圓形排水孔試圖撈尋鑰匙，沒想到鑰匙沒撈到，右手愈伸愈長反而卡在排水溝孔，拔也拔不出來動彈不得，路過民眾發現老翁趴在地上奇怪的姿勢，關心詢問，才知道老翁受困，急忙協助撥打119報案。

嘉義市消防局出動救護車前往救援，救護人員到達現場發現老翁趴在地上右手卡在圓形排水孔，先行利用潤滑液、肥皂水、沙拉油都沒有用，再聯絡裝備器材車到場支援，利用電動鑿岩機及手動衝擊器破壞水泥排水孔，擔心電鑽及水泥塊會傷到老翁，消防員用棉被蓋住老翁，一邊鑽還一邊用手挖，先用大的電鑽鑽一半， 再換成小型的慢慢鑽，經1個多小時才協助老翁的手臂脫困。