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糗了！鑰匙沒撈到...換手卡在排水孔動彈不得

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名老翁不小心機車鑰匙掉進水溝孔中，他試著伸手進排水孔要撿鑰匙，沒想到鑰匙沒撿到，卻換手也伸不出來，路過民眾看到他趴在地面的姿勢很奇怪，詢問原委後急忙撥打119，消防救護人員花費約1小時破壞排水孔協助脫困，老翁沒有大礙不用就醫，一臉尷尬頻頻向救護人員道謝。

今天清晨6時許，年約62歲老翁在嘉義市區成仁街準備騎機車，拿出車鑰匙時不小心掉到水溝排水孔裡，老翁右手伸入圓形排水孔試圖撈尋鑰匙，沒想到鑰匙沒撈到，右手愈伸愈長反而卡在排水溝孔，拔也拔不出來動彈不得，路過民眾發現老翁趴在地上奇怪的姿勢，關心詢問，才知道老翁受困，急忙協助撥打119報案。

嘉義市消防局出動救護車前往救援，救護人員到達現場發現老翁趴在地上右手卡在圓形排水孔，先行利用潤滑液、肥皂水、沙拉油都沒有用，再聯絡裝備器材車到場支援，利用電動鑿岩機及手動衝擊器破壞水泥排水孔，擔心電鑽及水泥塊會傷到老翁，消防員用棉被蓋住老翁，一邊鑽還一邊用手挖，先用大的電鑽鑽一半， 再換成小型的慢慢鑽，經1個多小時才協助老翁的手臂脫困。

老翁從被破壞的排水孔下找到車鑰匙，對於自己的不小心麻煩大家大陣仗地協助脫困，感到不好意思。消防員評估老翁生命徵象無慮，他也表示身體並沒有不適，婉拒送醫。

老翁右手伸入排水孔想撈鑰匙，反而手臂受困卡在排水孔。記者李宗祐／翻攝
老翁右手伸入排水孔想撈鑰匙，反而手臂受困卡在排水孔。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員利用破壞器材協助老翁脫困。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員利用破壞器材協助老翁脫困。記者李宗祐／翻攝

嘉義 消防員

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