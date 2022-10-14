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只因停車糾紛...高雄怪男朝汽機車抹穢物 下手前身影曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市楊姓男子因和他人有停車糾紛，為洩恨，竟帶著自己大便，在2輛轎車1輛機車把手和車窗塗抹穢物，受害的黃姓騎士見愛車被抹上巧克力色的穢物，氣得報警，警方昨晚逮獲楊男；楊犯案前身影今也曝光，左手拿塑膠袋的穢物，尋找下手目標。

高市楊姓男子在汽、機車手把抹穢物，犯案前身影曝光，左手拿塑膠袋的穢物，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子在汽、機車手把抹穢物，犯案前身影曝光，左手拿塑膠袋的穢物，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝

高市黃姓機車騎士前晚發現停在明德國小的機車手把、坐墊出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便，並發現周圍的2輛轎車把手、車窗和後照鏡也被抹屎，氣得報警。

黃男事後將所拍照片和過程，在臉書社團「爆料公社」貼文，怒指抹屎的人「真缺德，會有報應」。

黃男貼文一出，引發網友熱議，多數網友直指「好噁心」，有網友替黃男抱不平：「屎料未及」、「現在都玩這麼狠？」。有網友直指抹屎的人「活罪難免，屎罪難逃」；也有網友同仇敵愾：「真的很夭壽」；有網友趣稱「大便超人」、「要出運了」、「這圖片有味道」「這個抓到只能用他的舌頭來清潔恢復」。

轄區左營警分局左營派出所受理報案後，調查現場共有2輛轎車、1輛機車遭不明人士在汽車門把和摩托車儀表板、手把、坐墊等處抹上穢物。

警方調閱監視畫面後，發現有可疑男子在停車場附近徘徊，以車追人，昨晚循線查出是家住案發地明德國小附近的楊姓男子（27歲）。

在水族館當員工的楊男落網後聲稱，因之前和鄰居有停車糾紛，於是以塑膠袋裝著自家的穢物，隨意塗抹停車場上的汽機車報復。

今天上午楊男犯案前的身影也曝光，只見當時正值深夜，楊男走在停車場角落處，一度開啟手機手電筒模式探照，找尋下手目標。

警詢後，依違反社會秩序維護法第90條，「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，將楊移送裁處，可處3000元罰鍰，並告誡楊不得再犯。

高市黃姓機車騎士，發現停在明德國小的愛車手把出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便。圖／翻攝臉書社團爆料公社
高市黃姓機車騎士，發現停在明德國小的愛車手把出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便。圖／翻攝臉書社團爆料公社
高市黃姓騎士發現機車手把和坐墊被人抹上大便，氣得報警。圖／翻攝臉書社團爆料公社
高市黃姓騎士發現機車手把和坐墊被人抹上大便，氣得報警。圖／翻攝臉書社團爆料公社
高市黃姓機車騎士發現附近轎車手把、車窗和後照鏡，都被抹上一抹巧克力顏色的大便。圖／翻攝臉書社團爆料公社
高市黃姓機車騎士發現附近轎車手把、車窗和後照鏡，都被抹上一抹巧克力顏色的大便。圖／翻攝臉書社團爆料公社
高市楊姓男子在左營區明德國小停車場，以穢物塗抹汽、機車手把，犯案前身影曝光。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子在左營區明德國小停車場，以穢物塗抹汽、機車手把，犯案前身影曝光。記者石秀華／翻攝

停車場 塑膠袋

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