只因停車糾紛...高雄怪男朝汽機車抹穢物 下手前身影曝光

高市楊姓男子因和他人有停車糾紛，為洩恨，竟帶著自己大便，在2輛轎車1輛機車把手和車窗塗抹穢物，受害的黃姓騎士見愛車被抹上巧克力色的穢物，氣得報警，警方昨晚逮獲楊男；楊犯案前身影今也曝光，左手拿塑膠袋的穢物，尋找下手目標。

高市楊姓男子在汽、機車手把抹穢物，犯案前身影曝光，左手拿塑膠袋的穢物，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝

高市黃姓機車騎士前晚發現停在明德國小的機車手把、坐墊出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便，並發現周圍的2輛轎車把手、車窗和後照鏡也被抹屎，氣得報警。

黃男事後將所拍照片和過程，在臉書社團「爆料公社」貼文，怒指抹屎的人「真缺德，會有報應」。

黃男貼文一出，引發網友熱議，多數網友直指「好噁心」，有網友替黃男抱不平：「屎料未及」、「現在都玩這麼狠？」。有網友直指抹屎的人「活罪難免，屎罪難逃」；也有網友同仇敵愾：「真的很夭壽」；有網友趣稱「大便超人」、「要出運了」、「這圖片有味道」「這個抓到只能用他的舌頭來清潔恢復」。

轄區左營警分局左營派出所受理報案後，調查現場共有2輛轎車、1輛機車遭不明人士在汽車門把和摩托車儀表板、手把、坐墊等處抹上穢物。

警方調閱監視畫面後，發現有可疑男子在停車場附近徘徊，以車追人，昨晚循線查出是家住案發地明德國小附近的楊姓男子（27歲）。

在水族館當員工的楊男落網後聲稱，因之前和鄰居有停車糾紛，於是以塑膠袋裝著自家的穢物，隨意塗抹停車場上的汽機車報復。

今天上午楊男犯案前的身影也曝光，只見當時正值深夜，楊男走在停車場角落處，一度開啟手機手電筒模式探照，找尋下手目標。