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影／陣頭民眾「1句話」叫囂 蘆洲湧蓮寺遶境爆衝突

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（13日）晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境活動，舞獅團成員一句「別靠太近」與現場觀看民眾爆發衝突，蘆洲與保大24名警力架開雙方，現場壓制持續叫囂3名滋事群眾，一併帶回偵辦，警詢後依社維法函送裁處。

據了解，昨天（13日）晚上6時許，新北市蘆洲區湧蓮寺舉辦遶境活動，其中舞龍獅團準備表演，獅團成員發現，一旁觀看民眾靠獅團太近，上前說句「別靠太近」不料，卻引起該民眾不滿，怒回一句「我哪裡太靠近」雙方為此爆發口角。

過程中，獅團其他成員見有民眾嗆聲加入戰局，雙方爆發激烈口角，差點還上演拳武行，在旁護安警戒的蘆洲警方趕緊趨前勸阻，並以無線電通報線上警網到場支援，經蘆洲警方及保大24名警力趕抵，迅速將兩方架開。

不過雙方餘氣未消，持續在場叫囂，警方當場壓制滋事獅團成員方男（20歲日）、卓男（29歲）、林男（43歲）等3人，嗆聲民眾則趁隙離開，事後警方帶回滋事3人返所偵辦，警詢後依「社會秩序維護法」第87條一項1款函送裁處。

昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局
昨天晚上，新北市蘆洲湧蓮寺遶境，獅團與觀看民眾差點上演拳武行，警方迅速架開雙方，避免混戰。圖／蘆洲分局

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