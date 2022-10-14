桃園中壢暗夜惡火延燒隔壁住宅 3人受困1輕傷

桃園中壢義民路上今凌晨1時許，一地上4層RC結構建築物1樓小吃店及2樓倉庫因不明原因起火燃燒，不幸延燒至隔壁1樓住家，消防人員獲報後，發現隔壁住家3名民眾受困於3樓頂樓待救，其中31歲的王女輕微嗆傷送醫治療，另小吃店樓上2名民眾到場時已自行脫困，詳細起火原因將有待消防火調科釐清。

今清晨1時4分許，義民路上的1樓小吃店及2樓倉庫因不明原因起火燃燒，火勢猛烈迅速延燒到隔壁的3層樓住家的1樓，橘紅火光照亮黑夜。消防人員獲報迅速佈水線灌救，並發現1家3口於3樓頂樓等待救援，消防人員利用雲梯車將3人救下，其中王女輕微嗆傷送醫治療。另小吃店樓上2人則是消防到場時已自行脫困。