桃園中壢暗夜惡火延燒隔壁住宅 3人受困1輕傷

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢義民路上今凌晨1時許，一地上4層RC結構建築物1樓小吃店及2樓倉庫因不明原因起火燃燒，不幸延燒至隔壁1樓住家，消防人員獲報後，發現隔壁住家3名民眾受困於3樓頂樓待救，其中31歲的王女輕微嗆傷送醫治療，另小吃店樓上2名民眾到場時已自行脫困，詳細起火原因將有待消防火調科釐清。

今清晨1時4分許，義民路上的1樓小吃店及2樓倉庫因不明原因起火燃燒，火勢猛烈迅速延燒到隔壁的3層樓住家的1樓，橘紅火光照亮黑夜。消防人員獲報迅速佈水線灌救，並發現1家3口於3樓頂樓等待救援，消防人員利用雲梯車將3人救下，其中王女輕微嗆傷送醫治療。另小吃店樓上2人則是消防到場時已自行脫困。

消防人員於1時44分許將火勢撲滅，後續財損及詳細起火原因將由消防火調科調查釐清。

桃園中壢義民路上小吃店半夜不明原因起火，消防獲報佈水線灌救。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢義民路上小吃店半夜不明原因起火，消防獲報佈水線灌救。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢義民路上小吃店半夜不明原因起火，延燒隔壁住宅，所幸3人皆獲救，僅1人輕微嗆傷。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢義民路上小吃店半夜不明原因起火，延燒隔壁住宅，所幸3人皆獲救，僅1人輕微嗆傷。記者翁唯真／翻攝

小吃 桃園 建築

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