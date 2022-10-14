桃園中壢暗夜惡火延燒隔壁住宅 3人受困1輕傷
桃園中壢義民路上今凌晨1時許，一地上4層RC結構建築物1樓小吃店及2樓倉庫因不明原因起火燃燒，不幸延燒至隔壁1樓住家，消防人員獲報後，發現隔壁住家3名民眾受困於3樓頂樓待救，其中31歲的王女輕微嗆傷送醫治療，另小吃店樓上2名民眾到場時已自行脫困，詳細起火原因將有待消防火調科釐清。
今清晨1時4分許，義民路上的1樓小吃店及2樓倉庫因不明原因起火燃燒，火勢猛烈迅速延燒到隔壁的3層樓住家的1樓，橘紅火光照亮黑夜。消防人員獲報迅速佈水線灌救，並發現1家3口於3樓頂樓等待救援，消防人員利用雲梯車將3人救下，其中王女輕微嗆傷送醫治療。另小吃店樓上2人則是消防到場時已自行脫困。
消防人員於1時44分許將火勢撲滅，後續財損及詳細起火原因將由消防火調科調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言