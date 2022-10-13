高鐵台中站191萬搶案 1人涉準強盜遭聲押、主嫌在逃中
高鐵台中站昨晚發生重大搶案，蘇姓男子攜帶現金191萬多元南下台中，準備和賣家交易虛擬貨幣，過程卻起爭執，對方搶走整袋現金，鐵路警局獲報到場逮捕黃姓嫌疑人，另一名主嫌疑連同現金、虛擬幣等全帶走，仍在逃逸中。台中地檢署今深夜複訊後，依準強盜罪嫌將黃聲押禁見。
台中地檢表示，全案經重大刑案組檢察官陳宜君指揮，針對鐵警局今天下午解送的黃姓嫌犯，複訊至深夜後認為他涉犯準強盜罪，且犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，且有勾串未到案共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。
全案是蘇姓男子昨晚從北部搭高鐵南下，因考量地利之便和賣家直接約在高鐵台中站準備交易，未料過程卻遭搶走整袋191萬元現金，因旅客聽到2樓靠近2號、3號出口有爭執、拉扯聲向鐵警分駐所報案。
警方到場隨即逮捕1名黃姓嫌疑人，但另一名主嫌則趁隙逃逸，被害的蘇自稱攜帶191萬多元要和賣家面交，警方已調閱監視器等，將釐清主嫌除了涉嫌搶走現金，另身上是否真帶有虛擬幣等交易設備。
因警方初期朝搶奪罪嫌偵辦，但經進一步調閱監視器、蒐證及詢問被害筆錄，移送檢方後認定黃男涉準強盜罪嫌，行搶過程可能有施以暴力脅迫手段；另台中警方今天下午已在南屯區找到主嫌逃逸駕駛的車輛，目前仍在追查中。
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