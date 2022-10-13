抓到了！高雄怪客汽、機車把手抹穢物　犯案動機曝光

高雄左營出現「抹屎怪客」，黃姓機車騎士昨晚發現停在明德國小的愛車手把出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便，另有2輛轎車也受害，黃男報案後，警方今晚循線逮到涉案的楊姓男子，楊聲稱，因和鄰居有停車糾紛，憤而帶自家大便，塗抹在他人汽機車上洩恨。

黃姓機車騎士昨晚在臉書社團「爆料公社」貼文，指左營明德國小附近有人惡意塗抹大便，他已向左營派出所報案，黃男在貼文中怒氣難抑，指抹屎的人「真缺德，會有報應」，希望警察有能力找到兇手，他一定告到底。

黃男在貼文中並附上機車手把和坐墊，以及附近轎車手把和後照鏡，都被抹上一抹巧克力顏色的大便，強調抹屎者故意都針對手把，另有多輛汽車中鏢。

黃男貼文一出，引發網友熱議，多數網友直指「好噁心」，有網友說：「這圖片有味道」、「現在都玩這麼狠？」；有網友表示，讓報案的人「屎料未及」、「活罪難免，屎罪難逃」；也有網友同仇敵愾：「真的很夭壽」；有網友趣稱「大便超人」、「要出運了」、「這個抓到只能用他的舌頭來清潔恢復」。

轄區左營警分局警方表示，經調查，明德國小現場共有2輛轎車、1輛機車遭不明人士在汽車門把和摩托車儀表板、手把、坐墊等處抹上穢物。

黃男報案後，雖3車主均表明不願提告，自認倒楣，但警方仍認為涉案人恐有故意和惡作劇的意圖，經調閱監視畫面後，發現有可疑男子在停車場附近徘徊，以車追人，今晚循線查出是家住明德國小附近的楊姓男子（27歲）。

楊男落網後聲稱，因之前和鄰居有停車糾紛，於是以塑膠袋裝著自家的穢物，隨意塗抹停車場上的汽機車報復。