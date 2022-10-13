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新北寄養家庭傳虐待女童致死 女涉案嫌疑重大被收押
新北市一名住在寄養家庭的女童疑似被虐待致死，新北地檢署上月30日複訊後，認為寄養家庭母親涉嫌虐童致死重大，向新北地方法院聲請羈押禁見獲准。
據了解，林口警分局上月28日接到通報，在加護病房疑似出現虐童案，經警方介入調查後，發現女童身上有多處新舊傷，且頭部有重擊導致顱內出血。
據悉，該名寄養家庭的母親本身有一個8歲的女兒，領有合格的保母證照。因女童有躁動的症狀，有時候會有自殘的情況，上月22日被安置在該寄養家庭，寄養家庭的母親都有將女童自殘的情況錄影。
28日中午12時許，保母主動通報社會局表示女童重傷，再打電話報案求救送醫。
檢方30日複訊後，認為寄養家庭母親涉有重傷害罪嫌重大，在訊問庭上當庭將她逮捕並向法院聲請羈押禁見。
新北院羈押庭認為，寄養家庭母親涉嫌重傷害罪嫌重大，且有串供、煙滅證據之虞，裁定收押禁見。
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