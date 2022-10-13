新北寄養家庭傳虐待女童致死 女涉案嫌疑重大被收押

新北市一名住在寄養家庭的女童疑似被虐待致死，新北地檢署上月30日複訊後，認為寄養家庭母親涉嫌虐童致死重大，向新北地方法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，林口警分局上月28日接到通報，在加護病房疑似出現虐童案，經警方介入調查後，發現女童身上有多處新舊傷，且頭部有重擊導致顱內出血。

據悉，該名寄養家庭的母親本身有一個8歲的女兒，領有合格的保母證照。因女童有躁動的症狀，有時候會有自殘的情況，上月22日被安置在該寄養家庭，寄養家庭的母親都有將女童自殘的情況錄影。

28日中午12時許，保母主動通報社會局表示女童重傷，再打電話報案求救送醫。

檢方30日複訊後，認為寄養家庭母親涉有重傷害罪嫌重大，在訊問庭上當庭將她逮捕並向法院聲請羈押禁見。