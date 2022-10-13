和麻吉吵架氣不過 高雄情侶檔射鋼珠彈洩憤 警迅速破案

高雄苓雅區漢昌街、武漢街、武慶三路今傳有多輛汽車疑遭鋼珠彈襲擊，造成車窗受損，警方今上午接獲3名被害人報案後，組成專案小組追緝，今下午3時許在前鎮區帶到涉案的陳女（24歲）、林男（25歲），林供稱心情不好才會開槍洩憤，警詢後兩人朝毀損罪偵辦。

警方調查，林男、陳女是男女朋友，昨天在前鎮區一帶和友人發生爭吵，兩人負氣離開後，由陳女載著林男在苓雅區閒晃。

隨身攜帶空氣槍的林男不甘受辱，今凌晨3時許，兩人行經武慶三路一帶時，由後座林男掏出槍枝朝停在路旁的轎車射擊，才回到前鎮區瑞隆路的陳女住處。

今上午9時許，有3名車主要外出上班時，發現車窗破損，車內還殘留鋼珠彈，跑到鄰近的三多路派出所報案。

警方獲報後組成專案小組追緝，經擴大調閱監視器影像，專案小組隨即以車追人掌握鎖定2名涉案陳女、林男身分，今下午3時許，到陳女前鎮區住處逮人，現場查扣作案的空氣槍一把，空氣槍經初步檢驗無殺傷力。