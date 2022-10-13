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國道1聯結車翻車撒廢鐵 駕駛從西螺休息站繞道而行
今天下午有一輛載滿廢鐵的聯結車，行經國道一號南下230.7公里西螺路段，失控撞上內側護欄，翻覆橫躺在中央分隔帶及南下及北上內側車道，大量廢鐵傾洩而出，造成北上3線車道封閉，車流回堵5公里，警消到場搶救，1名駕駛輕傷送醫，目前已排除障礙恢復全線通車。
據了解，當時聯結車載著滿滿一車已壓縮的報廢汽車，在國道一號由南往北行駛，行經西螺路段時撞擊內側護欄，力道猛烈翻車橫躺中央分隔帶上，大量廢棄車輛鐵件散布北上車道，占用南下內側車道及北上3車道。
警方到場管制交通，封閉南下內側車道及北上3線車道，北上車輛只能由路肩行駛，車流回堵將近5公里，但有些駕駛直接將車開進一旁的西螺休息站，從旁繞道而行，西螺休息站的入口難得在平日排起長龍。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，已將將現場散落物清除，也將駕駛救出車外送醫，目前意識清楚、輕傷無生命危險，下午4點出動吊車吊起翻覆的聯結車，下午4點25分全線排除恢復通行，後續會持續修復中央分隔島護欄，而詳細肇事因素及過程正在調查釐清。
國道公路警察局第三公路警察大隊也說，載重車發生交通事故易造成較嚴重之傷害，請裝載貨物務必依規定不超長、超寬、超高及超載，貨物請嚴密覆蓋並綑紮牢固；車輛行駛前請檢查胎紋有無符合規定，行駛時請勿超速，與前車須保持安全距離並依規定車道行駛。
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