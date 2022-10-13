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女子裸體色誘男子線上聊天 男遭側錄詐財警方勸阻匯款

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，11日巡邏，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款。　

警方說，楊姓男子網路交友，認識1名年輕貌美女子，邀約裸聊，以為飛來艷福，誰知詐騙集團設好圈套，卻是飛來艷「伏」，女子脫光光，裸聊過程中，遭對方側錄不雅影片，威脅楊男購買遊戲點數贖回不雅影片，否則要將該不雅影片轉貼在楊男親友臉書。

楊男擔心不雅影片外傳，害怕遭詐騙集團持續威脅，幾番思索下，決定依照詐騙集團指示前往鄰近超商購買5千元點數，幸超商副店長察覺有異，立即通報警方協助。

警方向楊男耐心解釋：「這是詐騙集團慣用的假交友詐騙手法」，並提供相關新聞報導證明，楊男始恍然大悟免遭詐騙，並對警方及行員熱心積極協助深表感謝。

布袋警分局長黃世德提醒民眾，詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分期付款」、「假檢警」或「防疫補助釣魚簡訊」等詐騙手法，要求購買遊戲點數、提領現金或轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，接獲此類電話保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢。

布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款。記者魯永明／翻攝
布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款。記者魯永明／翻攝
布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款，感謝超商。記者魯永明／翻攝
布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款，感謝超商。記者魯永明／翻攝
布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款。記者魯永明／翻攝
布袋警分局景山派出所副所長蔡文展、警員劉晉維，接獲統一超商新塭門市副店長報案，指稱有人遭詐騙，員警到場查出，女子裸體色誘20多歲楊姓男子線上聊天，楊男遭側錄要求匯款5千元，警方及時勸阻匯款。記者魯永明／翻攝

詐騙集團 超商 嘉義

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