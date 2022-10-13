三重警10萬求和解遭拒 挨揍男盼汰除：人命多麼不值錢

喧騰多日的三重警抓錯人又打人案，昨天下午（12日）進入調解程序，被害黃男未出席，委由其子與劉姓律師代表調解，過程中施暴2警向黃男兒子致歉，並願意以十萬元和解，希望能換得黃男撤告，不過被當場拒絕，雙方調解破裂。事後黃男在臉書寫下635個字重申文「若沒有以汰除這種惡警為前提，他連150萬都不會接受。」

昨天（12日）下午3點，施暴翁、江2警，與被害黃男兒子、劉姓律師4人，正式在三重調解委員會進行首次調解。2警一開始便向黃男兒子致歉，並由2警提出以「願意以十萬元和解，希望能換得黃男撤告」希望能和解收場，不過當場被拒絕，最後調解破裂。

事後，被打黃男透過臉書貼文，致每一位關心「三重惡警毆打無辜路人」事件的每一位朋友，寫下635個字重申文。他一開頭便說，「幸好沒法去參加，不然聽完之後，我這被打到受傷的脆弱腦袋，應該會血壓上升，當場腦出血。」

緊接著對於2警提出以十萬元和解撤告，怒批「人命在新北市多麼不值錢。打人惡警提出，這一切都是誤會，所以要拿出新台幣十萬元當作賠償金」。

他重申，「在之前所謂長官的調解下，我只有一個訴求，像這樣值勤時違法犯紀，公然對人民施暴，動用私刑的惡警，沒有按照警察職權行使勤務的惡警，一定要汰除。」若沒有以汰除這種惡警為前提，他連150萬都不會接受。

他說，所謂長官，使用烏賊戰術來模糊焦點，跟媒體朋友說我開出「天價」和解金 150萬元。真是滑天下之大稽。今天的調解會，的確讓他大開眼界。他一定會循司法的途徑討回公道，會堅持下去。

對此，三重警分局表示，調解時，案件當事人黃姓民眾未到場，係由其兒子及委任律師陪同，與永福所許所長、警員翁、江等3人，準時至三重區調解會進行調解，但是雙方協調沒有結果。