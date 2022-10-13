用破壞剪、榔頭破壞兌幣機鎖頭 數萬現金到手 3嫌送辦

基隆市林姓、劉姓和李姓男子攜帶破壞剪、榔頭等工具，多次趁深夜涉嫌到建築工地偷取銅質電線，或在自助洗車場破壞兌幣機，竊取內部數萬元現金。警方掌握3人身分後，持搜索票及拘票帶回偵詢後，依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

基隆市多間自助洗車場等業者兌幣機遭人破壞後，偷走內部現金。基隆警三分局和鐵路警察局刑警大隊、台北分局組成專案小組追查，掌握40歲林男、45歲劉男和26歲李男涉案，11日持法院核發搜索票及檢察官核發拘票，分別查緝3嫌到案，並查獲犯案用破壞剪等行竊工具。

據了解，林男等人疑因毒品結識後，以林男為首合作犯下多起竊案。警方查出林男等人鎖定投幣式洗車場，以及地處偏僻的建築工地行竊。最近2個月多次趁深夜四下無人時，使用破壞剪截斷工地銅質電線並偷走，或用破壞剪、榔頭破壞自助洗車場兌幣機鎖頭，偷走兌幣機內部數萬元紙鈔及銅板。

基隆警三分局呼籲建築工地及自助洗車場業者，加強防竊措施及改善監視器死角，降低被竊嫌鎖定風險，資源回收業者也不要收購來路不明的電線、電纜等回收金屬，避免觸法。

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