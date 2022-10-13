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男子北市違規設比特幣自動櫃員機涉洗錢 遭法辦

中央社／ 台北13日電

莊姓男子在北市鬧區設置BTM（比特幣自動櫃員機），警方發現，因機台未實施確認客戶身分等防護功能，讓詐騙車手藉此洗錢。警方循線逮捕莊男到案，詢後依違反洗錢防制法送辦。

刑事局今天召開線上記者會，電信偵查大隊副大隊長游文勝表示，過濾分析165反詐騙專線數據發現，有被害人日前遇到假交友真詐騙，事後透過在台北市忠孝東路4段商圈的比特幣自動櫃員機匯出被騙款項。

游文勝指出，研判這管道易成為詐騙集團洗錢手法，組專案小組偵辦，查出有詐欺等前科的42歲莊男前往設置自動櫃員機。

刑事局查出，莊男成立公司，引進國外知名製造比特幣自動櫃員機的機器，並把機器設在台北市多個熱門商區，但未依洗錢防制法等規定提報金融監督管理委員會，且機台製造商曾聲明要實施確認客戶身分等防護功能，但莊男關閉此功能。

刑事局表示，因莊男未遵守規定，詐騙集團車手在取得贓款後，透過其比特幣自動櫃員機台交付款項及兌換虛擬貨幣，規避警方查緝，成為另一種洗錢手法。

警方指出，莊男設置比特幣自動櫃員機台交易，每次會抽6%手續費，從今年初至今，共6人被害，莊男也加入詐騙集團群組，宣傳有設置交易比特幣自動櫃員機台服務。

刑事局掌握線索多日，日前赴台北市等處搜索，逮捕莊男，查扣5台比特幣自動櫃員機台、新台幣238萬餘元等物，警詢後依涉嫌違反洗錢防制法把莊男移送台北地檢署偵辦。

中央銀行3月間報告示警，加密資產詐騙已成台灣三大投資詐騙類型之一，例如要求受害人使用BTM買加密資產，把資金轉入特定帳戶的詐騙案例。

詐騙集團 比特幣 洗錢

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