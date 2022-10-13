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新北中和警「抖音直播」獲利118美金 分局開鍘

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和分局某派出所張姓警員，因開抖音直播遭檢舉，分局督察組獲悉調查，發現他雖是下班時間開直播，且多宣導「反詐騙」，但身穿制服直播，談話內容對錯，均直接影響警察形象、公信力，且一度評論板橋分局員警處理糾紛案件，被記申誡一支。另外，他開直播獲得民眾「抖內」，帳戶有118美金，分局已函文市府人事處，確認金錢歸屬。

警方調查，該名張姓警員在抖音有超過6萬名粉絲，上傳的短影音超過57萬個讚；張員曾在9月19日、21日、22日、23日、24日、25日穿警察制服開直播，共開10次。

中和警分局9月24日接獲民眾檢舉，張員穿制服開直播從事私人行為，督察組調查發現，他雖然都是在下班時間開直播，且直播內容多是反詐騙宣導，但未經分局核准，擅自穿警察制服開直播，言行舉止均直接影響警察形象，顯有不當。

督察組還發現，直播期間有民眾詢問板橋分局員警處理糾紛案件，而張員對此妄自評論，說「如果是我，我就不會這樣做」，認為涉及批評，已超過反詐騙宣導範圍，綜合事證，依規定祭出申誡一支。

另外，張員在個人抖音上傳多部犯罪預防宣導短片，又直播期間，有民眾「抖內」給鑽石、鮮花等，他抖音帳戶有約118美金（約台幣3765元），由於他是勤餘時間在網路平台直播獲利，依相關函釋尚無違反公務員服務法規定，但金錢是否能無疑義領出，分局已函文市府人事處，確認金錢歸屬。

新北市中和分局某派出所張姓警員，下班時間穿制服在抖音開直播，遭民眾檢舉，分局督察組調查後，確認行為不當，祭出申誡一支。記者翁至成／翻攝
新北市中和分局某派出所張姓警員，下班時間穿制服在抖音開直播，遭民眾檢舉，分局督察組調查後，確認行為不當，祭出申誡一支。記者翁至成／翻攝

直播 警察 制服

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