新北中和警「抖音直播」獲利118美金 分局開鍘

新北市中和分局某派出所張姓警員，因開抖音直播遭檢舉，分局督察組獲悉調查，發現他雖是下班時間開直播，且多宣導「反詐騙」，但身穿制服直播，談話內容對錯，均直接影響警察形象、公信力，且一度評論板橋分局員警處理糾紛案件，被記申誡一支。另外，他開直播獲得民眾「抖內」，帳戶有118美金，分局已函文市府人事處，確認金錢歸屬。

警方調查，該名張姓警員在抖音有超過6萬名粉絲，上傳的短影音超過57萬個讚；張員曾在9月19日、21日、22日、23日、24日、25日穿警察制服開直播，共開10次。

中和警分局9月24日接獲民眾檢舉，張員穿制服開直播從事私人行為，督察組調查發現，他雖然都是在下班時間開直播，且直播內容多是反詐騙宣導，但未經分局核准，擅自穿警察制服開直播，言行舉止均直接影響警察形象，顯有不當。

督察組還發現，直播期間有民眾詢問板橋分局員警處理糾紛案件，而張員對此妄自評論，說「如果是我，我就不會這樣做」，認為涉及批評，已超過反詐騙宣導範圍，綜合事證，依規定祭出申誡一支。