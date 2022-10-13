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還好沒變羊肉爐！迷途羔羊逛大街 警通知動保所帶回待認領

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

迷途羔羊！苗栗縣竹南警分局談文派出昨傍晚5點多，接獲民眾報案稱在竹南鎮中華路上有2隻小羊逛大街，在車來人往的馬路上行走，正值下班車潮險象環生，員警到場查無飼主，今天上午通知苗栗縣動物保護防疫所將小羊先行帶回待認養。

警方表示，昨處理員警到場了解，這2隻小黑羊本來在車道上行走，正值下班車潮眾多，已影響到交通安全，熱心民眾發現後，協助將羊驅趕至一旁修車廠內，並用汽油桶將小黑羊們圍住，提供草等食物，讓2隻小黑羊乖乖待在該處，暫時安置。

由於附近民眾均稱不知小羊主人，也不知羊從哪裡來，今天上午9點致電苗栗縣動物保護防疫所將小羊先行帶回，如民眾有遺失小羊、欲認領養者，可自行洽詢苗栗動保所。

員警及熱心民眾昨將小羊驅趕至一旁修車廠內，並用汽油桶將小黑羊們圍住，提供草等食物，暫時安置。圖／警方提供
員警及熱心民眾昨將小羊驅趕至一旁修車廠內，並用汽油桶將小黑羊們圍住，提供草等食物，暫時安置。圖／警方提供

苗栗縣 車潮

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