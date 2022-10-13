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國道1南下西螺段聯結車翻覆 載運廢棄車散布北上車道回堵5公里

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

國道一號南下西螺段聯結車翻覆，所載廢棄車輛散布在北上車道，司機待救。記者黃于凡／翻攝
國道一號南下西螺段聯結車翻覆，所載廢棄車輛散布在北上車道，司機待救。記者黃于凡／翻攝

一輛載運廢棄車輛的聯結車今天下午1點42分，行經國道一號南下231公里西螺路段時，失控撞上中央分隔島，橫躺占用南下與北上內側車道，所載廢棄車則散布在北向車道上，國道警已封閉北上3線車道，建議可走西螺服務區再接回主線。

據了解，聯結車司機卡在車內尚未脫困，意識清楚，消防人員施救中。

國道警察大隊表示，聯結車翻覆在中央分隔島上，大量廢棄車體傾倒在北上車道，已封閉北上3線車道、南下內側車道，不少駕駛選擇直接進入旁邊的西螺休息站，目前已出動吊車協助。

北向西螺至虎尾車潮較多，且因事故地點在西螺交流道出口匝道中間，北向可下西螺交流道或西螺服務區方向，再回主線繼續往北。

【中央社／雲林縣13日電】

國道1號雲林西螺段今天下午1時許發生聯結車翻覆事故，零件散落車道上影響通行，北上車流回堵5公里。警方建議提前從西螺出口下去，再從西螺入口上來，避開事故路段。

警方表示，今天下午1時42分發生1輛由南向北行駛的聯結車翻覆至中央分隔島，封閉南向內側車道、北向3車道，北上僅開放外側路肩通行，目前造成回堵5公里。

警方說，北向西螺至虎尾車多，事故地點在西螺交流道出口匝道中間，北向可下西螺交流道或西螺服務區方向，再回主線繼續往北。

雲林縣消防局指出，駕駛受困於駕駛座上，救護人員使用破壞器材救援，駕駛意識清楚，目前送往雲林基督教醫院救治，肇事原因仍待警方釐清。

國道一號南下西螺段聯結車翻覆，所載廢棄車輛散布在北上車道，司機待救。記者黃于凡／翻攝
國道一號南下西螺段聯結車翻覆，所載廢棄車輛散布在北上車道，司機待救。記者黃于凡／翻攝

車道 國道 警察

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