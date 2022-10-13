桃園奪命惡火疑電箱短路引燃 死者身分確認是印尼女移工
桃園市龜山區林口長庚醫院斜對面、復興一路上4樓民宅深夜起火，1死6傷，最新調查指出疑是一樓梯間變電箱短路引燃，警方已陸續聯繫各樓層房東到案說明，以釐清責任，另死者經確認是24歲印尼籍女工，檢方將相驗釐清死因。
女死者住四樓最後方房間，疑因驚慌外逃，反嗆暈在頂樓梯間，不幸喪生。龜山警方稍早接獲人力仲介公司通報，確認身分是印尼籍24歲友姓女移工，平時在華亞科技園區擔任作業員，確切死因報請桃園地檢署相驗釐清。
另起火變電箱位在民宅一樓樓梯口牆上，經初步火調判定是短路所致，電箱外部鐵盒完整，但內部已經燒空，火勢向四周延伸，往外燒光機車、往左延燒超商；火煙也往上竄升至民宅各層，堵住居民唯一出入口，導致完全沒有自主逃生機會，因房屋老舊也沒有裝設灑水器或警報系統。
事發超商內還有ATM、收銀機及商品等貴重物品，轄區大華派出所也不敢大意，持續站崗守望，避免節外生枝。
消防局今3時58分接獲火警報案，4時5分到場時已全面燃燒，4時25分起陸續救出4男2女，5時22分在頂樓梯間救出印尼女工，但她已無呼吸心跳，經急救宣告不治。其餘6受傷民眾送醫治療，火勢在4時17分控制、18分撲滅，5時40分殘火處理完畢，確切起火原因有待鑑識釐清。
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