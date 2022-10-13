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高雄獨居婦心臟不適 兒遠在台北報警「拜託看看我媽」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄獨居婦心臟不適，謝婦兒子遠在台北報警，左營警分局舊城派出所所長羅健賓攙扶她至屋外，所幸經救護車送醫後，已無大礙。記者石秀華／翻攝
高雄獨居婦心臟不適，謝婦兒子遠在台北報警，左營警分局舊城派出所所長羅健賓攙扶她至屋外，所幸經救護車送醫後，已無大礙。記者石秀華／翻攝
高市86歲謝姓老婦人，獨居左營住處，前天中午時分，因心臟不適，去電給遠在台北的兒子，謝男擔心母親安危，報警求助：「拜託看看我媽」，轄區警方即刻救援，趕至謝婦家後，發現她身體不適，立即打119，幸送醫後無大礙。

左營警分局舊城派出所員警黃俊睿，前天中午12時許，擔服備勤勤務，接到1名謝姓男子報案電話，謝男在電話中，語氣焦急地說：「媽媽住左營，剛才突然打給他，說心臟很不舒服」，謝男指自己人在台北，無法趕回高雄，拜託警察先到家裡看他母親的狀況。

舊城所所長羅健賓聽聞後，得知報案人謝男的母親已86歲，年事已高獨居住處，因當時撥打電話已人接聽，警方擔心謝婦心臟不適，有立即危險，隨即趕赴現場。

警方趕抵謝婦住處，發現她坐在客廳椅子上，表情痛苦，謝婦告知警方心臟很不舒服，由於謝婦行動不便，警方通報119後，請她坐在輪椅上，並攙扶至屋外，所幸經救護車送醫後，已無大礙。

高市86歲謝姓老婦人，獨居左營因身體不適，遠在台北的兒子報警求助，舊城派出所所長羅健賓趕抵後，通報119將她送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市86歲謝姓老婦人，獨居左營因身體不適，遠在台北的兒子報警求助，舊城派出所所長羅健賓趕抵後，通報119將她送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市86歲謝姓老婦人，獨居左營住處，因身體不適，遠在台北的兒子報警求助，左營警分局舊城派出所所長羅健賓趕抵關心謝婦狀況。記者石秀華／翻攝
高市86歲謝姓老婦人，獨居左營住處，因身體不適，遠在台北的兒子報警求助，左營警分局舊城派出所所長羅健賓趕抵關心謝婦狀況。記者石秀華／翻攝

獨居 警察

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