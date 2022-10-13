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女網友嬌喊「乾爹」稱缺錢投資 8旬翁急匯款險丟萬元
80多歲莊姓老翁上網結識一名網友，兩人相談甚歡，對方親暱稱呼莊翁「乾爹」，近日稱投資股票急需支付1萬6666元會費，莊翁不疑有他前往匯款，所幸銀行行員察覺異狀，報警攔阻，才保住莊翁積蓄。
台北市警方表示，詐騙集團以年輕女子照片作為LINE大頭貼，透過手機號碼加LINE好友，主動認識內湖區莊姓老翁，熱絡寒暄幾日後，親暱稱呼莊翁「乾爹」，近日又供稱急需支付1萬6666元會員費，以利投資股票。
莊翁聽聞不疑有他，10月初前往內湖區中國信託銀行瑞光分行欲匯款給「乾女兒」，行員關懷提問時發現異狀，立刻報警處理。
轄區港墘派出所警員王捷、林志穎獲報到場，直言莊翁遭遇詐騙，莊起初還半信半疑，直到員警說明常見手法及案例，提議「不然您打給對方」，見電話另頭的「乾女兒」一聽到員警聲音就掛斷，莊才驚覺受騙。
警方提醒，詐騙猖獗、手法日新月異，民眾應提高警覺，切勿聽信網路投資話術，輕易匯款，若遇可疑情況應仔細查證，避免受騙。
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