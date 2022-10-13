OL機車冒煙警要她別靠近…滅火器才借到 轉眼機車已成火球

張女機車燒成火球，員警和民眾拿滅火器狂噴控制火勢。記者曾健祐／翻攝

台中張姓女子前天一早7點多騎車上班途中突冒白煙、飄出燒焦味，當時路口執勤員警見狀立刻叫她不要靠近、馬上熄火，隨即狂奔至一旁商辦大樓借用滅火器，但一回頭整輛機車已經陷入火海，所幸當下馬上噴灑滅火器控制火勢並通知消防到場，沒有釀成嚴重災害。

台中市第1分局表示，民權所警員李泰霖前天早上7點多在台灣大道、民權路擔任守望勤務，路口交通疏導時發現張姓女騎士停靠路邊，還告知說上班騎到一半聞到一股燒焦味，路人還告知她說「妳的車子好像在冒煙耶。」

李立刻請她先熄火、不要靠近車輛，同時也疏導停等紅燈的用路人避開，但張女的機車突然竄出火苗還不停冒煙，沒多久火勢迅速擴大。

李馬上衝到一旁的商辦大樓向櫃檯人員說「有沒有滅火器」、「借一下，外面在著火」，再回頭時整輛機車已經燒成一團火球，趕緊提著滅火器噴灑，同時也有熱心民眾加入滅火行列，所幸在消防到場時已經沒有火光。

張女也向警方說，她平時有定期保養機車，不知為何突然冒煙起火，所幸遇到警員即時拿滅火器控制，否則後果不堪設想。