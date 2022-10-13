假投資真詐騙 警即阻老夫妻匯出36萬元養老金

花蓮一對7旬的呂姓老夫妻聽信詐騙集團話術，投資房地產可獲高額報酬，到銀行要將36萬元養老金匯給對方，在行員與警方的勸阻下，所幸守住財產。圖／花蓮警分局提供 花蓮一對7旬的呂姓老夫妻聽信詐騙集團話術，只要投資房地產就可獲高額報酬，到銀行要將36萬元養老金匯給對方，行員發現該收款帳戶有大量不明現金流入，且老夫妻無法明確說明匯款原因，緊急通報警方，所幸最後守住財產。

警方指出，呂姓老夫妻日前在通訊軟體上認識一名男子，以投資房地產為由向他們索取現金，並承諾會有高額報酬，老夫妻不疑有他，上月28日上午至花蓮市元大銀行花蓮分行辦理匯款，預計匯出36萬元。

銀行行員見老夫妻匯款金額多，便詢問匯款目的，但他們一下稱匯款是要買房子，一下又稱是要還錢，說法令人起疑，且該收款帳戶近日有大量不明現金流入，行員警覺可能老夫妻遭到詐騙，立即通報花蓮警分局豐川派出所。

員警到場了解後，確認對方就是詐騙集團，立即勸導老夫妻不要匯錢，最後2人在警方苦口婆心的勸說下打消匯款念頭，守住36萬元養老金。

花蓮警分局提醒，如有疑似遭詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構及超商人員若遇民眾疑遭詐騙，可主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率，保障民眾財產安全。