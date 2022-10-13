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高雄攝影師投資50萬想致富 警急阻！他早已遭詐10萬
高市一名從事攝影師的陳姓男子，聽信投資群組，匯款10萬投資，因見帳戶顯示有8000元獲利，想拿回8000元，又加碼投資50萬，因匯款帳戶端有異常金流，被行員和警方勸阻，匯50萬元，錢就沒了，陳男才打消匯款念頭。
鳳山警分局五甲派出所警員洪一戎、涂茂雋擔服巡邏勤務時，接獲轄內銀行行員報案，指一名男子疑似遭詐騙，想匯款50萬元，因登錄被害人所提供的帳號時，察覺該帳戶有異常金流，請求警方協助。
警方趕抵銀行，發現匯款的陳姓男子（45歲），從事攝影師，因日前加入Line群組投資，飆股老師遊說投資致富，他匯款10萬元後至「花旗環球集保資金帳戶citigroup」進行投資，隨即獲利8000元。
陳男說，因想拿回帳戶內的8000元獲利，對方遊說加碼投資儲值50萬，可賺更多，機會稍縱即逝，他信以為真，才想匯款。
由於陳男欲匯款的帳戶有異常金流，但他仍半信半疑，警方當下勸說，並舉合法券商提領現金的流程為例，以及投資詐騙手法，陳男才相信警方，打消了匯款念頭。
另一名59歲呂姓女子，也落入投資詐騙陷阱，欲匯款投資29萬4000元，行員發現有異報警，三民二警分局民族所警員孫偉哲、陳雅琳趕抵銀行了解後，發現呂女投資的生技公司竟是一間鐵皮屋，讓呂女驚嚇之餘，打消匯款。
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