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影／金門暗夜強風樹倒拉斷電線杆引火警 造成394戶停電

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門連日來狂風大作，昨日晚間強勁的東北季風發威，硬是將金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹吹倒，連帶的使周邊2根電桿因樹倒拉扯而折斷。圖／讀者提供
金門連日來狂風大作，昨日晚間強勁的東北季風發威，硬是將金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹吹倒，連帶的使周邊2根電桿因樹倒拉扯而折斷。圖／讀者提供

金門連日來狂風大作，昨日晚間強勁的東北季風發威，硬是將金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹吹倒，連帶的使周邊2根電桿因樹倒拉扯而折斷，電線隨即爆出火花，引起田野火災，所幸火勢於30分鐘內順利撲滅，未造成人員傷亡；這場火警造成附近住戶共394戶停電台電漏夜搶修，至凌晨1點多全區復電。

台電金門營業處副處長蔡四海表示，昨晚在7點14分接獲同仁通報，指出位於金湖的惠民農莊附近區域大停電，他立即派遣巡邏人員到場了解，並會同消防人員斷電配合滅火救災。

蔡四海也親赴現場指揮人員調度搶修，總計出動18名搶修人員、一部怪手及8部工程車前往搶修，經過工程人員的通力合作，先在晚間9點左右恢復大部分用戶供電，至凌晨1點16分終於全區復電。

金門消防局指出，這起火燒埔，是因連續強風導致枯木倒塌拉扯兩根電線桿斷裂橫躺於路中，進而引發周邊草木起火燃燒，起火面積約為500平方公尺，第二大隊救災車組總計出水3線，以優勢消防力壓制火勢，避免因強風造成火勢蔓延擴大。計出動兩梯次，共5輛車、人員10名，現場支援義消8名，整個救災現場歷時約30分鐘即控制火勢，避免因強風造成火勢蔓延擴大。

金門消防局長呂英華表示，要特別感謝台電人員迅速抵達現場執行斷電作業，確保救援人員安全，消防局也呼籲近期連續東北季風，民眾如有山林田野引火需求時，應事前提出申請，並於現場進行警戒，以避免火勢於風勢助長下，造成一發不可收拾之局面。

台電工程人員漏夜進行搶修，先在晚間9點左右恢復大部分用戶供電，至凌晨1點16分終於全區復電。圖／讀者提供
台電工程人員漏夜進行搶修，先在晚間9點左右恢復大部分用戶供電，至凌晨1點16分終於全區復電。圖／讀者提供
金門強風吹倒大樹，大樹倒塌時將電線桿扯斷。圖／讀者提供
金門強風吹倒大樹，大樹倒塌時將電線桿扯斷。圖／讀者提供
金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹遭強風吹倒，扯斷電線桿釀火警。圖／讀者提供
金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹遭強風吹倒，扯斷電線桿釀火警。圖／讀者提供

金門 台電 停電 火災

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