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影／三寶大貨車逆向員林主要幹道百公尺 嚇壞民眾

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

太扯三寶！彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」，員林分局交通分隊長洪文烽說，已接獲眾檢舉，此輛大貨車逆向行駛，明顯違規將開罰。

一名曹姓民眾說，昨天下午3 點行經莒光路時，突看到一輛大貨車逆向開過來，她嚇一跳，家人也大喊「前面有車逆向！」，她趕緊閃大燈警示該車，並想閃開，只見該貨車開了近百公尺到路口時才切入對向車道，讓他們嚇出一身冷汗。

該影音曝光後，也有民眾罵「真的把馬路當自己家的」，由於莒光路是員林市主要幹道，車流量很大，許多民眾開罵這樣的行徑實在很誇張，太危險了。

員林分局交通分隊長洪文烽說，根據採證影片顯示，該大貨車昨天是在員林市復興路與莒光路口違規逆向駛入來車道，研判該名駕駛應是貪圖方便，不想遶路到對向車道，才會逆向行駛，將可依《道路交通管理處罰條例》第 45 條規定，汽車駕駛人不按遵行之方向行駛，處新臺幣6百元以上1千8百元以下罰鍰。

彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」。圖／民眾提供
彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」。圖／民眾提供
彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」。圖／民眾提供
彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」。圖／民眾提供

員林 車道

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