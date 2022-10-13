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台東市區兩車側撞 一車側翻致1傷

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市永福路和柳州街口，今早發生一起兩車側撞翻車意外，箱型車司機受到輕傷送醫，轎車一對母子則無大礙飽受驚嚇。警方初步研判兩車均未減速所致，但肇事責任歸屬仍近一步釐清。

這起交通事故意外發生在早上8點半左右，一輛轎車和箱型車，行經市區永福路和柳州街口時，疑雙方都未減速，轎車直接撞上箱型車右側邊，接著往路邊衝，箱型車受推擠側翻，轎車車頭毀損。

所幸箱型車司機自行爬出，僅受輕傷送醫治療，轎車上的一對母子則無大礙平安。警方透過監視器畫面，初步研判兩車經過路口時均未減速，詳細肇事責任歸屬仍進一步釐清。

不過，附近居民抱怨說，這個路口都是4線道設計，卻完全沒有設置紅綠燈或是任何警示標誌，車禍是家長便飯，每星期都有1、2件事故，都是沒有禮讓或減速肇禍，希望相關單位重視改善。

台東市永福路和柳州街口，今早發生一起兩車側撞翻車意外，箱型車司機受到輕傷送醫，轎車一對母子則無大礙飽受驚嚇。圖／讀者提供
台東市永福路和柳州街口，今早發生一起兩車側撞翻車意外，箱型車司機受到輕傷送醫，轎車一對母子則無大礙飽受驚嚇。圖／讀者提供

車禍

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