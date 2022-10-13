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超商物流車側邊被「一根」撞破洞！台中西屯文心路口一早塞爆
台中市西屯路、文心路今上午發生曳引車、大貨車車禍，造成現場交通壅塞，車流塞到文華高中站一度無法動彈，警方經查駕駛超商物流的陳姓大貨車駕駛，和另名曳引車施姓駕駛疑似迴轉距離沒抓好撞上，貨車車身更直接曳引車上鐵條撞破一個大洞，所幸無人受傷，肇事責任釐清中。
台中第6分局今天早上8點多獲報，西屯區西屯路、文心路口車禍造成路況堵塞，到場發現陳姓男子（48歲）開超商的物流大貨車沿西屯路快車道要往重慶路方向，另一名施姓男子（52歲）駕駛曳引車載運鐵條，則是沿文心路內側車道迴轉往青海路。
途中2車疑似未保持適當距離碰撞，其中曳引車上突出的鐵條直接撞破貨車右側車身，在車上留下一個大洞，更向後波及1名機車騎士，所幸3人都沒有受傷，警方到場對駕駛施以酒測均為0，已經調閱現場監視器釐清案發原因、肇事責任。
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