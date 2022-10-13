快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商物流車側邊被「一根」撞破洞！台中西屯文心路口一早塞爆

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

超商物流大貨車車身被撞破一個大洞。記者曾健祐／翻攝
超商物流大貨車車身被撞破一個大洞。記者曾健祐／翻攝
台中市西屯路、文心路今上午發生曳引車、大貨車車禍，造成現場交通壅塞，車流塞到文華高中站一度無法動彈，警方經查駕駛超商物流的陳姓大貨車駕駛，和另名曳引車施姓駕駛疑似迴轉距離沒抓好撞上，貨車車身更直接曳引車上鐵條撞破一個大洞，所幸無人受傷，肇事責任釐清中。

台中第6分局今天早上8點多獲報，西屯區西屯路、文心路口車禍造成路況堵塞，到場發現陳姓男子（48歲）開超商的物流大貨車沿西屯路快車道要往重慶路方向，另一名施姓男子（52歲）駕駛曳引車載運鐵條，則是沿文心路內側車道迴轉往青海路。

途中2車疑似未保持適當距離碰撞，其中曳引車上突出的鐵條直接撞破貨車右側車身，在車上留下一個大洞，更向後波及1名機車騎士，所幸3人都沒有受傷，警方到場對駕駛施以酒測均為0，已經調閱現場監視器釐清案發原因、肇事責任。

曳引車載運鐵條。記者曾健祐／翻攝
曳引車載運鐵條。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
案發現場。記者曾健祐／翻攝
曳引車撞上大貨車。記者曾健祐／翻攝
曳引車撞上大貨車。記者曾健祐／翻攝

超商 車禍

延伸閱讀

彰化大貨車疑剎車失靈衝撞2車 25歲機車騎士命喪輪下

糗！曳引車駕駛未注意限高 卡捷運施工橋墩近2小時

新北市台64線7.6公里處車禍 曳引車自撞倒折甘蔗

台2線曳引車失控 衝過對向車道撞護欄才停下 司機驚魂

相關新聞

超商物流車側邊被「一根」撞破洞！台中西屯文心路口一早塞爆

台中市西屯路、文心路今上午發生曳引車、大貨車車禍，造成現場交通壅塞，車流塞到文華高中站一度無法動彈，警方經查駕駛超商物流...

高雄豪宅區10餘間倉庫燒3小時 火場為林商號合板舊址

高雄馬卡道路、華安街口倉庫群，昨天晚間10時許發生火警，火勢至少延燒10間倉庫、辦公室，直到今凌晨1時23分許，火勢才撲...

噁！高雄怪客汽、機車把手抹「巧克力」 警證實是穢物

高雄左營出現「抹屎怪客」，黃姓機車騎士昨晚發現停在明德國小的愛車手把出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便，且附近也有轎車...

高雄攝影師投資50萬想致富 警急阻！他早已遭詐10萬

高市一名從事攝影師的陳姓男子，聽信投資群組，匯款10萬投資，因見帳戶顯示有8000元獲利，想拿回8000元，又加碼投資5...

影／金門暗夜強風樹倒拉斷電線杆引火警 造成394戶停電

金門連日來狂風大作，昨日晚間強勁的東北季風發威，硬是將金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹吹倒，連帶的使周邊2根電桿因樹倒...

影／三寶大貨車逆向員林主要幹道百公尺 嚇壞民眾

太扯三寶！彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」，員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。