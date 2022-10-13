高雄豪宅區10餘間倉庫燒3小時 火場為林商號合板舊址

高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影 高雄馬卡道路、華安街口倉庫群，昨天晚間10時許發生火警，火勢至少延燒10間倉庫、辦公室，直到今凌晨1時23分許，火勢才撲滅，詳細起火原因由消防局火調人員釐清。根據臉書粉絲頁「高雄好過日」貼文，火場為高雄知名企業「林商號合板」倉庫舊址，地點鄰近美術館特區，預估已不可能作為倉庫使用，可能加快該地開發。

起火的廠房範圍長、寬約100公尺，鄰近高雄「美術館豪宅區」，廠區包含汽車生活館、輪胎行、塑木材料行、塑膠工廠等10餘間建築，廠房都為一層樓鐵皮結構，因內部堆積大量塑膠、輪胎等易燃雜物，使得火勢一發不可收拾。

高雄市消防局共派遣51車113人及多部重機具前往搶救，火勢約耗時3小時才終於撲滅，未造成人員傷亡，但因內部堆積大量易燃物，火光伴隨黑灰色濃煙上竄，夾雜塑膠臭味，高雄美術館周邊都能看到濃煙及火光，高雄市環保局也派員監測空污數值，將朝違反空汙法裁處。

今臉書粉絲頁「高雄好過日」發文，指起火倉庫群為高雄知名企業「林商號合板」的倉庫舊址，林商號成立於1954年，是當時周邊最大的木材加工廠，從青海路以南、馬卡道路以東、河西一路以北都是廠區。

1960年林商號迎來全盛期，但也帶來污染等問題。隨產業變遷，合板工廠於1993年停產，經土地重劃後廠房陸續拆除。但現存倉庫規模仍相當龐大。今年中起火倉庫以北，接近美術館站斜對面停車場6128坪土地，開價134億8300萬元出售，單坪地價達220萬元。

另一粉絲頁「港都文史百景」今年3月也曾發文，指高雄中都濕地公園前身就是林商號用來存放木材的「儲木池」，在鄰近區域皆已高樓林立的今日，林商號倉庫得以保存至今，實在是難能可貴。

「希望這些在高雄產業發展史中占有重要地位的老倉庫們，都能被好好保存下來，並透過活化再利用賦予它新的生命，為曾經的這段歷史多留下一份見證」。