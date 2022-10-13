快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄豪宅區10餘間倉庫燒3小時 火場為林商號合板舊址

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影
高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影
高雄馬卡道路、華安街口倉庫群，昨天晚間10時許發生火警，火勢至少延燒10間倉庫、辦公室，直到今凌晨1時23分許，火勢才撲滅，詳細起火原因由消防局火調人員釐清。根據臉書粉絲頁「高雄好過日」貼文，火場為高雄知名企業「林商號合板」倉庫舊址，地點鄰近美術館特區，預估已不可能作為倉庫使用，可能加快該地開發。

起火的廠房範圍長、寬約100公尺，鄰近高雄「美術館豪宅區」，廠區包含汽車生活館、輪胎行、塑木材料行、塑膠工廠等10餘間建築，廠房都為一層樓鐵皮結構，因內部堆積大量塑膠、輪胎等易燃雜物，使得火勢一發不可收拾。

高雄市消防局共派遣51車113人及多部重機具前往搶救，火勢約耗時3小時才終於撲滅，未造成人員傷亡，但因內部堆積大量易燃物，火光伴隨黑灰色濃煙上竄，夾雜塑膠臭味，高雄美術館周邊都能看到濃煙及火光，高雄市環保局也派員監測空污數值，將朝違反空汙法裁處。

今臉書粉絲頁「高雄好過日」發文，指起火倉庫群為高雄知名企業「林商號合板」的倉庫舊址，林商號成立於1954年，是當時周邊最大的木材加工廠，從青海路以南、馬卡道路以東、河西一路以北都是廠區。

1960年林商號迎來全盛期，但也帶來污染等問題。隨產業變遷，合板工廠於1993年停產，經土地重劃後廠房陸續拆除。但現存倉庫規模仍相當龐大。今年中起火倉庫以北，接近美術館站斜對面停車場6128坪土地，開價134億8300萬元出售，單坪地價達220萬元。

另一粉絲頁「港都文史百景」今年3月也曾發文，指高雄中都濕地公園前身就是林商號用來存放木材的「儲木池」，在鄰近區域皆已高樓林立的今日，林商號倉庫得以保存至今，實在是難能可貴。

「希望這些在高雄產業發展史中占有重要地位的老倉庫們，都能被好好保存下來，並透過活化再利用賦予它新的生命，為曾經的這段歷史多留下一份見證」。

不過，「高雄好過日」今天貼文也說，由於美術館地價持續上漲，林商號倉庫舊址已不太可能繼續作為倉庫等用途，火災後也可能加快開發。

高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影
高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影
高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影
高雄市馬卡道路、華安街多間工廠，昨天深夜竄火，火勢延燒至少10間廠房，所幸無人員受困受傷。記者張議晨/攝影

高雄市 火災

延伸閱讀

慣竊偷開小黃改當運轉手 高雄市區兜風整天被逮

噁！高雄怪客汽、機車把手抹「巧克力」 警證實是穢物

高雄豪宅區旁工廠竄火延燒8廠房 邊救火邊傳出爆炸聲

高雄鼓山工廠深夜竄烈火 水線橫跨軌道 輕軌為救災停駛

相關新聞

超商物流車側邊被「一根」撞破洞！台中西屯文心路口一早塞爆

台中市西屯路、文心路今上午發生曳引車、大貨車車禍，造成現場交通壅塞，車流塞到文華高中站一度無法動彈，警方經查駕駛超商物流...

高雄豪宅區10餘間倉庫燒3小時 火場為林商號合板舊址

高雄馬卡道路、華安街口倉庫群，昨天晚間10時許發生火警，火勢至少延燒10間倉庫、辦公室，直到今凌晨1時23分許，火勢才撲...

噁！高雄怪客汽、機車把手抹「巧克力」 警證實是穢物

高雄左營出現「抹屎怪客」，黃姓機車騎士昨晚發現停在明德國小的愛車手把出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便，且附近也有轎車...

高雄攝影師投資50萬想致富 警急阻！他早已遭詐10萬

高市一名從事攝影師的陳姓男子，聽信投資群組，匯款10萬投資，因見帳戶顯示有8000元獲利，想拿回8000元，又加碼投資5...

影／金門暗夜強風樹倒拉斷電線杆引火警 造成394戶停電

金門連日來狂風大作，昨日晚間強勁的東北季風發威，硬是將金湖鎮惠民農莊附近道路旁的一棵大樹吹倒，連帶的使周邊2根電桿因樹倒...

影／三寶大貨車逆向員林主要幹道百公尺 嚇壞民眾

太扯三寶！彰化縣員林市昨天下午一輛大貨車行經復興路口時，突左轉逆向到莒光路，嚇得民眾閃大燈提醒，直呼「實在太危險了」，員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。