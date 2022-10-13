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彰化大貨車疑剎車失靈衝撞2車 25歲機車騎士命喪輪下

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，甚至撞向路邊變電箱。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，甚至撞向路邊變電箱。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，休旅車駕駛受傷，25歲辛姓男騎士則因大力撞擊，命喪輪下，警方初步了解辛男是從台中要回員林探望家人，而大貨車巫姓駕駛酒測值為零，卻疑似剎車問題釀禍，詳細肇事原因要進一步釐清。

彰化警分局指出，今天上午7點50分左右，一輛大貨車行經花壇鄉東外環道由北往南行駛，到灣福路口沒有煞車直接撞上在路口等紅燈的休旅車與機車，造成自小客車受傷，機車騎士當場死亡，警方到場封鎖現場，經酒測大貨車與休旅車駕駛都為零。

休旅車被撞擊後車尾車身都受損，王姓駕駛腰痛送醫，辛姓男機車騎士因受到大力撞擊遭車輾壓，當場死亡未送醫，大貨車因車輛失控向前撞擊車輛外還衝向路邊變電箱。

辛男家屬接獲警方通報到場，死者母親當場昏厥，巫姓駕駛則向家屬下跪表示道歉，警方指出，大貨車司機自稱是剎車失靈，事故肇事原因與責任還要進一步釐清。

一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，休旅車駕駛受傷。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，休旅車駕駛受傷。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，機車騎士命喪輪下。記者林敬家／翻攝
一輛大貨車今天行經彰化縣花壇鄉東外環道時，疑似剎車失靈撞上等停紅燈的休旅車與機車，機車騎士命喪輪下。記者林敬家／翻攝

機車騎士 車禍

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