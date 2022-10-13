影／新莊男開車逆向50公尺 撞對向機車肇逃

昨天（12日）傍晚，一輛汽車沿著新北市新莊區復興路一段，一路逆向開乘50公尺左右，迎面衝撞對向一輛機車。汽車駕駛肇事沒停車查看，直接開車肇逃離開。警方獲報派員趕抵協處，騎士沒有酒駕，目前警方調閱沿路監視器畫面以車追人，循線通知車主到案說明，釐清相關疑點，另違規部分依法開單告發。

據了解，昨天（12日）傍晚5時21分左右，一輛汽車沿著新北市新莊區復興路行駛，途中汽車駕駛疑要超車，竟跨越雙黃線，一路逆向行駛約50公尺，當場撞上對向王男（40歲）所騎乘機車，造成王姓騎士肢體些微擦傷無礙。