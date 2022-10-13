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影／新莊男開車逆向50公尺 撞對向機車肇逃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（12日）傍晚，一輛汽車沿著新北市新莊區復興路一段，一路逆向開乘50公尺左右，迎面衝撞對向一輛機車。汽車駕駛肇事沒停車查看，直接開車肇逃離開。警方獲報派員趕抵協處，騎士沒有酒駕，目前警方調閱沿路監視器畫面以車追人，循線通知車主到案說明，釐清相關疑點，另違規部分依法開單告發。

據了解，昨天（12日）傍晚5時21分左右，一輛汽車沿著新北市新莊區復興路行駛，途中汽車駕駛疑要超車，竟跨越雙黃線，一路逆向行駛約50公尺，當場撞上對向王男（40歲）所騎乘機車，造成王姓騎士肢體些微擦傷無礙。

肇事汽車駕駛沒停車查看，反而是加速油門往前逃逸，目前警方以車籍資料，通知車主到案說明，以釐清相關疑點。另駕駛人逆向肇逃部分，則依「道路交通管理處罰條例」第62條第1項，對駕駛人開處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

昨天傍晚一輛汽車，逆向行駛在新北市新莊區復興路一段，迎面撞上一輛機車，警方目前以車追人，通知車主到案說明。圖／臉書《爆料公社》
昨天傍晚一輛汽車，逆向行駛在新北市新莊區復興路一段，迎面撞上一輛機車，警方目前以車追人，通知車主到案說明。圖／臉書《爆料公社》
昨天傍晚一輛汽車，逆向行駛在新北市新莊區復興路一段，迎面撞上一輛機車，警方目前以車追人，通知車主到案說明。記者曾伯愷／翻攝
昨天傍晚一輛汽車，逆向行駛在新北市新莊區復興路一段，迎面撞上一輛機車，警方目前以車追人，通知車主到案說明。記者曾伯愷／翻攝
昨天傍晚一輛汽車，逆向行駛在新北市新莊區復興路一段，迎面撞上一輛機車，警方目前以車追人，通知車主到案說明。記者曾伯愷／翻攝
昨天傍晚一輛汽車，逆向行駛在新北市新莊區復興路一段，迎面撞上一輛機車，警方目前以車追人，通知車主到案說明。記者曾伯愷／翻攝

肇逃 車主

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