慣竊偷開小黃改當運轉手 高雄市區兜風整天被逮

高雄34歲汪姓男子沒有交通工具，於是在高雄市區伺機竊車，近期連續竊走4輛未拔車鑰匙的機車，行竊地點遍及鼓山、岡山、仁武等地，11日汪男發現鼓山二路有計程車未熄火，隨即跳上車開走，警方獲報後組成專案小組追緝，昨天在鳳山火車站逮到汪男，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，汪男沒有固定工作，也沒有代步工具，平時若要出遠門，就伺機找機車未拔的機車下手，機車騎到沒油後，就丟棄在路邊，改尋另一輛機車交棒，近期已連續得手4次，雖然都遭警方查獲送辦，但離開地檢後賊性不改。

前天下午1時許，汪男行經鼓山區鼓山二路一帶，發現路旁有輛計程車未熄火，汪先在附近徘徊，確認駕駛沒注意後，隨即跳上車開了就走。汪得手後，隨即前往前鎮區陳姓友人住處，載著陳男在高雄市區亂繞，後來油料探底後，兩人只能將車輛棄置在前鎮區新生路逃逸。