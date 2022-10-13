女警帶實習新紮師妹追捕通緝犯 他光腳逃跑仍被壓制
台北市文山一警分局木新派出所警員李婕如、實習生林庭鈺，日前家戶訪查時，看見男行人交通違規神色慌張，上前攔查，男子假意配合隨即逃逸，兩女警立即追逐並壓制逮捕，目擊民眾也協助幫忙，男子為高雄地院通緝犯，全案詢後依法解送歸案。
這次追捕通緝犯，是實習生林庭鈺首次查獲逃犯，她說心情激動，很有成就感，也說能為治安盡力就是她期待的警察生活，林庭鈺的父親也在警界服務，從小耳濡目染，也希望追隨父親腳步，大學畢業後，曾暫時在運動中心工作，積極報考警察特考，現在實習警察。
木新派出所警員李婕如，帶著實習生林庭鈺執行家戶訪查勤務時，在木新路二段，看見沈姓男子(41歲)沒有遵守行人號誌，看見警察神色慌張，兩人攔查。
警方查證身分時，沈男言語吞吐，不斷提供錯誤身分資料，讓警方一時無法查明，李員2人決定帶他回派出所查明身分，沈男假意配合，隨即拔腳放棄拖鞋狂奔，警方不甘示弱追趕，過程中有熱心民眾協助攔阻，沈男仍不斷尋機逃逸，警方配合支援警力到場，將沈男壓制、逮捕，帶回駐地偵詢。
警方細查後，沈男是高雄地院發布的毒品通緝犯，他表示現在無業，2019年遭通緝後居無定所，深怕被捕後恐入監執行刑期，才因此看見警就選擇逃逸，警方詢問後解送他到高雄地院歸案。
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