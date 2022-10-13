高中生8000元公路車失竊 警憑竊賊顯眼藍拖鞋破案

桃園市謝姓男子因居無定所，7日南下高雄，在建國路騎樓下，偷走17歲高中生價值8000元自行車，警方獲報調監視器，發現竊賊穿了一雙寫著「P」字的顯眼藍拖鞋，以「鞋」追人，4天後，發現謝男騎車出現在鳳山，將他逮捕。

警方指出，38歲的謝姓男子7日下午2時許，從桃園搭火車南下高雄，步行經過三民區建國三路一家補習班騎樓時，發現17歲陳姓高中生的自行車未上鎖，偷走自行車，騎了就走。

陳姓高中生下課後，發現愛車不翼而飛報警，指自行車是公路車，價值8000元，是自己的上下學的代步工具，盼警方能找回愛車。