條子鴿誹謗謝長廷養子「耍特權」 致歉全文曝光

筆名「條子鴿」的前員警酈俊睿影射謝長廷養子張維洲交通違規耍大牌挨告誹謗，12日於臉書粉專貼文向張維洲致歉。圖／翻攝條子鴿臉書

台北市警局員警酈俊睿2021年時以筆名「條子鴿」，在同名臉書粉絲專頁上發文，影射駐日代表、前行政院長謝長廷養子張維洲交通違規耍大牌。經張維洲提告後，7月7日將他依加重誹謗罪起訴。時隔數月，酈俊睿於12日在「條子鴿」臉書粉絲專頁貼出道歉函對張維洲致歉。

「條子鴿」酈俊睿原任職台北市警局萬華分局，後於2020年12月2日退休。2021年9月4日晚間，他在其所經營的「條子鴿」臉書專頁，發表一篇「那年，我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效...不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」的貼文。

酈俊睿在貼文中表示「那年我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效；一名駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句你知道我爸是誰嗎？然後，不再說話。」、「沒多久副分局長直接來電劈頭就問，剛才是不是攔一部賓士？開闖紅燈罰單？」之後更怪叫一聲「你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？」自己事後被依態度不佳記2支申誡。

貼文公開後引發各界議論，內容明顯影射謝長廷的養子張維洲，謝長廷也駁斥這些訊息皆為假訊息，張維洲也直接提告。台北地檢署比對當時酈男處理張男交通違規經過，發現他虛構不實的事發過程並於網路上發文，已損害張男社會評價和人格尊嚴，7月7日將他依加重誹謗罪起訴。

而酈俊睿於12日在「條子鴿」臉書粉絲專頁貼出道歉函，道歉函全文如下：

本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。