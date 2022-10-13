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烏日警用「一張紙」 終結沙鹿老翁6小時迷航
住台中市沙鹿區71歲陳姓老翁日前獨自一人提著塑膠袋外出，走著走著就迷失了方向，竟走到離家有4公里遠的龍井區，幸遇烏日警分局龍井派出所巡邏員警呂明忠、李志騏眼尖發現，並且拿出一張紙讓老翁填寫姓名，順利助老翁返家。
呂明忠說，日前晚間9時，他和李志騏巡邏行經台中市龍井區沙田路六段，發現一名老翁獨自行走，神情憔悴、疲憊，上前關懷，長者對於警方提問，無法說出家中住址，也沒有身分證件，只好先載這名長者返回派出所稍作休息。
老翁到了派出所後，還是無法講述身分資料及家屬聯繫方式，警員突然靈機一動「既然說不出來，那總可以寫下來」。於是在便條紙上寫下「姓名」兩字，再將紙筆交由老翁填空，此時老翁看著便條紙，想了一會，想起了自己的名字，以顫抖的手寫出歪斜的字跡。員警耐心辨識出姓名，迅速查詢成功聯繫家屬。
家屬表示，陳姓老翁近期出現失智及重聽症狀。第一次不告外出，令家人相當擔心其安危，動員所有家人跑遍大街小巷找了6小時，都未見老翁蹤影。當接獲員警電話告知老翁平安，心中一顆大石瞬間放下，感謝員警眼尖發現老翁，更驚訝老翁竟然走到隔壁城鎮，慶幸平安歸來。
烏日警分局呼籲，家中如有長者應多加注意動態，盡可能由家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險；另為防止走失，可向臺中市政府社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速找到家屬。
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