烏日警用「一張紙」 終結沙鹿老翁6小時迷航

台中市烏日警分局龍井派出所警員協助沙鹿區71歲陳姓老翁返家。圖／警方提供 住台中市沙鹿區71歲陳姓老翁日前獨自一人提著塑膠袋外出，走著走著就迷失了方向，竟走到離家有4公里遠的龍井區，幸遇烏日警分局龍井派出所巡邏員警呂明忠、李志騏眼尖發現，並且拿出一張紙讓老翁填寫姓名，順利助老翁返家。

呂明忠說，日前晚間9時，他和李志騏巡邏行經台中市龍井區沙田路六段，發現一名老翁獨自行走，神情憔悴、疲憊，上前關懷，長者對於警方提問，無法說出家中住址，也沒有身分證件，只好先載這名長者返回派出所稍作休息。

老翁到了派出所後，還是無法講述身分資料及家屬聯繫方式，警員突然靈機一動「既然說不出來，那總可以寫下來」。於是在便條紙上寫下「姓名」兩字，再將紙筆交由老翁填空，此時老翁看著便條紙，想了一會，想起了自己的名字，以顫抖的手寫出歪斜的字跡。員警耐心辨識出姓名，迅速查詢成功聯繫家屬。

家屬表示，陳姓老翁近期出現失智及重聽症狀。第一次不告外出，令家人相當擔心其安危，動員所有家人跑遍大街小巷找了6小時，都未見老翁蹤影。當接獲員警電話告知老翁平安，心中一顆大石瞬間放下，感謝員警眼尖發現老翁，更驚訝老翁竟然走到隔壁城鎮，慶幸平安歸來。