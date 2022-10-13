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噁！高雄怪客汽、機車把手抹「巧克力」 警證實是穢物
高雄左營出現「抹屎怪客」，黃姓機車騎士昨晚發現停在明德國小的愛車手把出現巧克力顏色抹痕，湊近看驚見是大便，且附近也有轎車門把被抹屎，氣得報警並在臉書發文，有網友趣稱「屎料未及」；警方到場，證實真的是大便，已調監視器追惡作劇之人。
黃姓機車騎士昨晚在臉書社團「爆料公社」貼文，指左營明德國小附近有人惡意塗抹大便，他已向左營派出所報案，黃男在貼文中怒氣難抑，指抹屎的人「真缺德，會有報應」，希望警察有能力找到兇手，他一定告到底。
黃男在貼文中並附上機車手把和坐墊，以及附近轎車手把、車窗和後照鏡，都被抹上一抹巧克力顏色的大便，強調抹屎者故意都針對手把，另有多輛汽車中鏢。
黃男貼文一出，引發網友熱議，多數網友直指「好噁心」，有網友說：「這圖片有味道」、「現在都玩這麼狠？」報案的人「屎料未及....」也有網友同仇敵愾：「真的很夭壽」；有網友趣稱「大便超人」、「要出運了」、「這個抓到只能用他的舌頭來清潔恢復」。
轄區左營警分局警方表示，經調查，明德國小現場共有2輛轎車、1輛機車遭不明人士在汽車門把和摩托車儀表板、手把、坐墊等處抹上穢物。
警方表示，涉案人士行為已觸犯社會秩序維護法第90條，「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，可處3000元罰鍰，已調閱監視器追緝抹屎惡作劇之人。
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