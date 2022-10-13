台中神岡暗夜火燒車 女仰躺駕駛座燒成焦屍

台中市神岡區三民南路一輛汽車起火，消防隊撲滅火勢，發現車內一具遺體仰躺在駕駛座上。警方初步調查，死者為44歲許女，現場無外力介入，排除他殺，進一步死因有待相驗釐清。圖／讀者提供

台中清晨不平靜！今晨0點38分，神岡區三民南路一輛汽車起火，消防隊撲滅火勢，發現車內一具遺體仰躺在駕駛座上，身體焦黑，無生命徵象，右前乘客座腳踏板留有鐵盆。警方初步調查，死者為44歲許女，現場無外力介入，排除他殺，進一步死因有待相驗釐清。家屬表示，女子有情緒障礙，近期有輕生念頭。

今晨0點38分，神岡區三民南路一輛汽車著火，消防隊於1點10分撲滅火勢，發現一具遺體仰躺在駕駛座上。

警方調查，死者身分為44歲許女，右前乘客座腳踏墊發現鐵盆，初步檢視死者無外傷，手機留言輕生等字語，現場無打鬥跡象，排除他殺。進一步死因有待相驗，起火原因有待火調科釐清。

家屬表示，死者近期疑有情緒障礙，有想不開的念頭，對於死因沒有意見。

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