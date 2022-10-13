門外打掃未料2歲兒關門上鎖 基隆爸有家歸不得急叩119

基隆市1名住男子被單獨在屋內的2歲兒子鎖在屋外，消防人員架梯從半開放的陽台進屋開門，化解危機。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市1名住2樓的男子打掃大門外空間時，屋內2歲的兒子關上門反鎖，又不會開門，在屋內嚎啕大哭。男子打「119」求助，消防人員察看現場後，架梯從半開放的陽台進屋開門，化解危機。

基隆警三分局今天表示，七堵派出所11日晚上10點多22時許，接獲119轉報轄區光明路有幼兒受困屋內，警員朱富民、李盈萱趕赴現場了解狀況，並與消防員共同救援。

據了解，這名男子到門外打掃時，沒料到當時單獨在屋內的2歲兒子，會把鐵門關上並即上鎖。他因為只想到門外掃一下，沒有帶鑰匙，結果在屋外有家歸不得。