疑騎樓電箱起火！桃園惡火1死 女子來不及開頂樓門 命喪樓梯間
桃園市龜山區復興一路、近林口長庚醫院4樓民宅深夜起火，釀1死6傷，其中起火點在一樓超商旁電箱，不排除是電箱或周圍3輛機車起火；另死者住4樓分租套房，疑為逃生喪命頂樓梯間，身分還有待確認。
據了解，這棟民宅共4樓高，一樓是超商、二樓是養生館，三樓4戶中兩戶是家庭式住房、兩戶分租，四樓則全是木板隔成的分租套房。
據初步調查，起火點位在超商騎樓右側牆上電箱，附近停了3輛機車，由於電箱設在這棟民宅樓梯口，也是唯一出入口，火勢往左延燒超商、往上燒入民宅，因此居民幾乎無法自行逃生；3輛機車被燒剩骨架，還無法判斷是不是電動機車、是否是機車起火，都還有待火調鑑識釐清。
其中女死者住四樓最後方房間，消防隊入內發現火勢並未延燒該處，連煙燻痕跡都很少，而頂樓梯間的門並未鎖死，研判是女子擔心火勢延燒，往外、往上逃，但還沒機會開門就被嗆暈；目前尚無家屬到場指認，也還沒聯繫上房東，身分仍待確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言