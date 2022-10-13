噁男闖公寓偷妙齡女「貼身內著」 找回來了...但她不敢再穿

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄38歲藍姓男子日前趁楠梓區某公寓大樓沒鎖，便潛入屋內行竊，但從一樓一路閒逛到頂樓，都沒有值錢物品可拿，竟偷走女住戶晾在頂樓的胸罩及內褲。事後女住戶發現遭竊報警，警通知藍男到案，也找回失竊衣物，但失主認為行徑相當噁心，失而復得的衣物也不敢再穿，警詢後，將人依法函送。

據悉，28歲張姓女子10月1日上午7時許，在家中洗完衣服後，將衣物曬在公寓頂樓的公共空間，未料，當晚10時許，要收衣服時竟發現內衣內褲不翼而飛，隨即向楠梓警分局加昌派出所報案。

警方獲報展開調查，發現藍男當天趁該公寓1樓大門沒鎖，便從一樓一路閒逛到6樓曬衣服空間，眼看沒東西可偷，竟臨時起意，偷走吊在衣架上一件胸罩及內褲；警方掌握犯嫌身分後，便通知人到案說明。

藍男直到10月11日才到案，並向警方坦承犯行，事後也在藍的住處找到遭竊的內衣褲，問及為何行竊，他始終避重就輕，不願說明；且事後將衣物歸還失主，她便直呼「很噁心，不敢再穿！」。警詢後，將藍男依竊盜罪函送。

高雄38歲藍姓男子潛入公寓偷走女住戶晾在頂樓的胸罩及內衣。記者陳弘逸／翻攝
高雄38歲藍姓男子潛入公寓偷走女住戶晾在頂樓的胸罩及內衣。記者陳弘逸／翻攝
高雄38歲藍姓男子潛入公寓偷走女住戶晾在頂樓的胸罩及內衣。記者陳弘逸／翻攝
高雄38歲藍姓男子潛入公寓偷走女住戶晾在頂樓的胸罩及內衣。記者陳弘逸／翻攝

公寓 失主

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