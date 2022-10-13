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桃園長庚醫院旁公寓深夜惡火 救出7人1女受困樓梯間傷重不治

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區復興一路，長庚醫院旁的一棟公寓今天凌晨火警，現場全面燃燒，燒毀面積約130平方公尺，猛烈火勢和濃煙也把外牆和看板都燻黑，而意外造成7名男女輕重傷，最後救出的女子被發現受困頂樓樓梯間、無處逃生，經醫院搶救無效宣告死亡；火勢在凌晨5時許撲滅，起火原因有待調查。

消防局今天3時58分接獲火警報案，指龜山區復興一路民宅發生火警，消防隊4時5分到場發現現場已全面燃燒，燃燒面積120平方公尺，並煙燻隔壁外牆及看板，趕緊布水線救火，並分組入內搶救受虧民眾。

消防隊一共救出7人，4時25分自4樓房間就救出意識不清的50歲女子，4時31分自5時6分陸續救出4男1女，均意識清楚；5時22分在頂樓梯間救出受困中年女子（約50歲），發現時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治。其餘6受傷民眾也送醫治療。

火勢在4時17分控制、18分撲滅，5時40分殘火處理完畢，共出動消防人員81名、消防車27輛、救護車8輛，起火原因有待調查。

龜山區復興一路民宅深夜火警，1中年女子受困頂樓樓梯間不治。記者楊湛華／翻攝
龜山區復興一路民宅深夜火警，1中年女子受困頂樓樓梯間不治。記者楊湛華／翻攝
龜山區復興一路民宅深夜火警，1中年女子受困頂樓樓梯間不治。記者楊湛華／翻攝
龜山區復興一路民宅深夜火警，1中年女子受困頂樓樓梯間不治。記者楊湛華／翻攝
龜山區復興一路民宅深夜火警，1中年女子受困頂樓樓梯間不治。記者楊湛華／翻攝
龜山區復興一路民宅深夜火警，1中年女子受困頂樓樓梯間不治。記者楊湛華／翻攝

桃園 公寓

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