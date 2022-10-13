高雄豪宅區旁工廠竄火延燒8廠房 邊救火邊傳出爆炸聲
高雄市鼓山區馬卡道路與華安街口一處汽車生活館，昨深夜10時許突然竄火，火勢一路往周邊其他工廠延燒，火光伴隨爆炸聲一路上竄，高雄市消防局調派15分隊、32車、72人灌救，約2小時後才控制火勢範圍，未傳出人員受困傷亡，詳細起火原因交易火調人員釐清。
據了解，起火的廠房範圍長、寬約100公尺，鄰近高雄「美術館豪宅區」，廠區包含汽車生活館、輪胎行、塑木材料行、塑膠工廠等約8間，廠房都為一層樓鐵皮結構，因內部堆積大量塑膠、輪胎等易燃雜物，使得火勢一發不可收拾。
高雄市消防局出動32車、72人到場，還動員義消重機具支援，利用怪手挖開結構物灌救，失火廠區還傳來爆炸聲響，情況緊急。
由於街區水線有限，消防局從其他地方拉水線支援，因起火點鄰近輕軌「馬卡道站」，水線被迫橫跨輕軌軌道，消防局緊急與高捷公司協調，讓輕軌停駛方便救援，這也是輕軌自開通以來，首度為救火停駛。
高雄市消防局長王志平表示，起火點為華安街、馬卡道路街口廠房，無人員受困，火勢延燒約7、8間廠房，因易燃物多，增加救援難度，火勢約昨深夜11時43分許控制，縮小火場範圍。
由於易燃物多為塑膠品，黑色濃煙伴隨火光往上竄，還有夾雜塑膠臭味，高雄美術館周邊都能看到濃煙及火光，高雄市環保局也派員監測空污數值，至於起火原因，預計等火勢撲滅後，交由火調人員釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言