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高雄鼓山工廠深夜竄烈火…水線橫跨軌道 輕軌為救災停駛

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高雄鼓山工廠深夜竄烈火 水線橫跨軌道 輕軌為救災停駛

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鼓山區馬卡道路與華安街口一棟倉庫，今天晚間10時許竄火，起火點疑為一間汽車生活館，由於館內堆積大量易燃物品，火勢猛烈，現場傳來陣陣爆炸聲，鐵皮也遭烈火燒到通紅變形，高雄市消防局持續加派消防車組前往支援。

高雄市消防局已派15消防分隊前往灌救，由於起火處鄰近輕軌馬卡道站，水線必須橫跨輕軌軌道，警消緊急請輕軌停駛，救火要緊。

據了解，起火處為靠近馬卡道路的一處汽車生活百貨，整片工廠處百貨外，還有塑料工廠、木材行、塑木材料行及輪胎行，都屬於一層樓鐵皮鋼構連棟建築。

消防局已派重機具支援，因火勢猛烈，相隔20公尺都能感受到烈火威力，現場還傳來陣陣爆炸聲，夾雜鐵皮、物品倒塌聲音，至於是否有人員受困，消持續確認中，轄區鼓山分局也加派人力，協助維護現場交通，確保救災車輛通行無虞。

高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火，因水線橫跨輕軌軌道，電車被迫停駛。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火，因水線橫跨輕軌軌道，電車被迫停駛。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影
高雄市鼓山區馬卡道路旁一處工廠，今深夜竄火。記者張議晨/攝影

輕軌 高雄市

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