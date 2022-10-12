台東大武鄉長爭取連任 卻傳父親台9線遭小貨車撞死噩耗
台東縣大武鄉省道台9線420.8公里尚武段，今晚6點多發生自小貨車疑天色昏暗未注意車前狀況，不慎撞擊1名正徒步走路的老翁，導致老翁當場沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救無效。事故原因警方調查中。
警方表示，今晚6點多，接獲民眾報案指出南迴公路省道台9線420.8公里北上車道，發生交通事故，員警立即到場，經暸解48歲江姓男子駕駛自小貨車沿台9線由南往北行駛，行經尚武段時，不明原因撞擊1名77歲黃姓老翁，致老翁重傷送大武衛生所急救無效宣告死亡。
江姓駕駛人未受傷，經酒測無酒精反應，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。警方呼籲民眾夜間駕車應減速慢行集中精神注意車前人、車、物狀況，勿疲勞駕駛、超速及任意超車。
據了解，黃姓老翁為現任、並尋求連任的大武鄉長黃建賓父親，而黃家住處就在省道公路旁，距離事故不到100公尺，黃翁平時有走路的習慣，發生這意外，黃家相當悲痛難過。
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