快訊

私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子到銀行開戶以為匯款就能「賺獎金」 女警勸別被騙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓男子上網看到打工兼職廣告，被告知只要用自己的銀行戶頭，小額匯款到指定帳戶，就可獲得3千元獎金。他到銀行開新戶頭，並說要匯款到3個帳戶，行員起疑，通報員警到場。警員告訴鄭男遇上「假求職真詐騙」，若照辦恐成詐騙集團的人頭帳戶，鄭最後打消開戶念頭。

基隆市警二分局今天表示，11日接獲中國信託「金融防詐通報網」通報1名男子到銀行內，還沒辦妥開戶手續，就向行員說要匯款到其他3個帳戶，有違常情，請員警到場協助釐清原委。

信義派出所警員陳姝羽到場後，詢問50多歲的鄭男開戶用途，得知他上網看到兼職的機會，聯絡對方後，跟他說把數百元分批把錢匯入指定的3個戶頭，就可以獲得3000元獎金，算一算匯出不到2000元，但可收到3000元，反賺1000多元，所以才會到銀行開戶，準備「賺錢」。

陳員告訴鄭男這是詐騙集團假求職、真詐騙手法，倘若配合匯款，事後詐騙集團就會透過他的帳戶來洗錢，讓他可能成為詐欺共犯，鄭男聽完後打消開戶的念頭。

警二分局表示，詐騙手法隨著時代變化更多樣化，網路購物解除分期付款、網路援交、假投資詐騙、假貸款騙取帳戶等詐騙手法案件不斷發生，請民眾多加注意，如有詐騙相關問題，可撥打165反詐騙專線或110請求協助。

鄭姓男子上網看到打工兼職廣告，到銀行開戶並要匯款。警員接獲通報到場，告知是「假求職真詐騙」手法，讓他打消開戶念頭。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子上網看到打工兼職廣告，到銀行開戶並要匯款。警員接獲通報到場，告知是「假求職真詐騙」手法，讓他打消開戶念頭。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆 求職

延伸閱讀

男警傳「想玩女警」訊息她控性騷 法院審理結局大逆轉

台南警上班看火影忍者被PO網 傳女警男友挾怨偷拍復仇

違停竟搶女警小電腦 嫁台19年辯不諳法 遭批無視公權力

保六總隊男警、女警酒後失態 市警二分局通知保六總隊將2人帶回

相關新聞

影／國一北12車連環撞！後方轎車全身而退 驚險畫面曝

國道1號北向53.7公里近機場系統今下午發生連環車禍，11輛轎車及1輛油罐車相撞，致2人輕傷、車流回堵8公里；有網友在臉...

男子到銀行開戶以為匯款就能「賺獎金」 女警勸別被騙

基隆市鄭姓男子上網看到打工兼職廣告，被告知只要用自己的銀行戶頭，小額匯款到指定帳戶，就可獲得3千元獎金。他到銀行開新戶頭...

台東耕耘機翻覆遭壓 老農夫命危送醫搶救

台東市臨海路三段豐原里一處大排水溝旁今晚發生耕耘機不慎翻覆意外，造成車上一名76歲范姓老農夫遭耕耘機壓住，失去意識及呼吸...

糗！曳引車駕駛未注意限高 卡捷運施工橋墩近2小時

54歲張姓男子今天傍晚駕駛曳引車，載運液晶螢幕電子設備沿台一線，向北行駛，行經岡山中山南路、河堤路二段路口時，因該處正在...

誤信詐團假投資 北市6旬婦險被騙85萬元

台北市一名曹姓女子，誤信詐騙集團「投資未上市股票」的謊言，跑到銀行要匯款85萬元，幸虧行員發現異狀報警；轄區警方中正一分...

男子全台犯案背16條通緝 因機車違停紅線被逮

31歲的陳姓男子在全台犯下16起毒品、竊盜案件，日前陳男因在北市萬華區路邊紅線違停，被警方查獲；陳男辯稱是未收到司法文書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。