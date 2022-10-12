男子到銀行開戶以為匯款就能「賺獎金」 女警勸別被騙

基隆市鄭姓男子上網看到打工兼職廣告，被告知只要用自己的銀行戶頭，小額匯款到指定帳戶，就可獲得3千元獎金。他到銀行開新戶頭，並說要匯款到3個帳戶，行員起疑，通報員警到場。警員告訴鄭男遇上「假求職真詐騙」，若照辦恐成詐騙集團的人頭帳戶，鄭最後打消開戶念頭。

基隆市警二分局今天表示，11日接獲中國信託「金融防詐通報網」通報1名男子到銀行內，還沒辦妥開戶手續，就向行員說要匯款到其他3個帳戶，有違常情，請員警到場協助釐清原委。

信義派出所警員陳姝羽到場後，詢問50多歲的鄭男開戶用途，得知他上網看到兼職的機會，聯絡對方後，跟他說把數百元分批把錢匯入指定的3個戶頭，就可以獲得3000元獎金，算一算匯出不到2000元，但可收到3000元，反賺1000多元，所以才會到銀行開戶，準備「賺錢」。

陳員告訴鄭男這是詐騙集團假求職、真詐騙手法，倘若配合匯款，事後詐騙集團就會透過他的帳戶來洗錢，讓他可能成為詐欺共犯，鄭男聽完後打消開戶的念頭。