台東耕耘機翻覆遭壓 老農夫命危送醫搶救

台東市臨海路三段豐原里一處大排水溝旁今晚發生耕耘機不慎翻覆意外，造成車上一名76歲范姓老農夫遭耕耘機壓住，失去意識及呼吸心跳，警消據報趕抵現場將老農緊急送往基督教醫院搶救。事故原因正由警方調查中。

警消表示，晚間近7點時接獲民眾報案指出，豐原里一處大排水溝旁有人遭翻覆耕耘機壓住受困，隨即派出特搜和台東分隊前往救援，抵達現場時，老農夫已被家人救出脫困，但已失去意識和呼吸心跳，現場施予CPR，並緊急送醫搶救。